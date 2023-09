Nouvelle évasion en Pennsylvanie. Neuf mineurs se sont échappés dimanche soir après une émeute de leur centre de détention, l’Abraxas Academy, vers 20 heures locales, a annoncé la police. « Les mineurs en fuite sont en principe vêtus de pantalons ou shorts gris et d’une chemise grise », écrit David Beohm, membre de la police de l’Etat, sur le réseau social X, en lançant un appel à témoignages. Selon lui, un périmètre de recherches a été établi autour du centre de détention pour mineurs situé à Morgantown, dans le Sud de la Pennsylvanie.

« Il y a eu ce soir une émeute à l’Abraxas Academy », a expliqué de son côté le département de la police du canton de Caernarvon dans un autre communiqué dimanche soir. Les autorités sur place « ont repris le contrôle du centre de détention pour mineurs. »

Des délinquants âgés de 14 à 18 ans

Ce centre accueille des jeunes délinquants masculins âgés de 14 à 18 ans dans le cadre d’un programme résidentiel de traitement spécialisé, selon son site Web. Il est situé à 24 km à l’ouest de la localité rurale où le meurtrier en cavale Danelo Cavalcante, un Brésilien de 34 ans condamné à perpétuité pour avoir tué son ex-petite amie, a été arrêté mercredi après deux semaines d’une intense chasse à l’homme.

Son évasion, révélée par une vidéo d’une caméra de la prison du comté de Chester diffusée par les autorités, était aussi spectaculaire que gênante pour les autorités pénitentiaires, policière et judiciaire. On voyait le prisonnier se cacher dans un renfoncement de la cour de promenade, puis grimper agilement, façon homme-araignée, le corps à l’horizontale entre deux murs, et disparaître sur le toit.