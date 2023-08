Les images sont spectaculaires. La station de métro la plus connue et la plus fréquentée de New York, Times Square, a été la proie mardi à l’aube d’une inondation spectaculaire provoquée par la rupture d’une canalisation dans cette mégapole aux infrastructures vieillissantes.

La Metropolitan Transportation Authority (MTA) a diffusé mardi des vidéos et photos de rideaux d’eau dégringolant en cascade vers 03 heures des plafonds de la station Times Square-42e rue, au cœur de Manhattan, et engloutissant très rapidement les voies de plusieurs lignes.

Le macadam également inondé en surface

La MTA New York City Transit, qui gère l’un des réseaux de métro les plus anciens et les plus denses du monde - qui fonctionne 365 jours par an et 24h/24 - a indiqué sur son site Internet qu’une grosse canalisation sous la chaussée avait rompu au niveau de la 7e Avenue et de la 40e rue de Manhattan. Sur les photos et vidéos distribuées à la presse, on voit le macadam inondé en surface et le niveau de l’eau qui monte très vite sur les voies souterraines du métro.

Le trafic a bien évidemment été interrompu et l’arrivée d’eau coupée dans le quartier, le temps pour des centaines d’ouvriers et d’ingénieurs de la MTA de pomper et de nettoyer. Tout est rentré dans l’ordre à la mi-journée.

Un métro de plus d’un siècle

Le métro de New York, dont la toute première exploitation remonte à 1868 et la mise en service date de 1904, est l’un des plus tentaculaires du monde mais ses infrastructures sont souvent en piteux état dans une mégapole de plus de 8,5 millions d’habitants.

Times Square, avec ses panneaux publicitaires lumineux, est l’un des endroits les plus fréquentés de New York avec des millions de touristes qui s’y pressent chaque année.