Les Etats-Unis sont une nouvelle fois endeuillés par une fusillade. Un tireur qui a ouvert le feu et tué trois personnes noires, samedi dans un magasin de Jacksonville, en Floride, avant de se suicider, était motivé par la « haine » raciale, a annoncé le shérif local.

« Il a visé un certain groupe, et ce sont les Noirs », a affirmé le shérif TK Waters, estimant que le motif racial était « très clair ». Des manifestes laissés par le tireur, qui était âgé d’une vingtaine d’années et blanc, détaillent sa « répugnante idéologie de haine », selon TK Waters.

Des Américains suréquipés en armes individuelles

Le tireur, équipé d’une veste tactique et armé d’un fusil d’assaut ainsi que d’un pistolet, a fait feu dans un magasin Dollar General, a précisé le shérif, expliquant que deux hommes et une femme avaient perdu la vie. Le FBI enquêtera sur les faits en tant que crime de haine, a par ailleurs affirmé l’agent Sherri Onks.

Les Etats-Unis comptent davantage d’armes individuelles que d’habitants, en raison notamment de la facilité avec laquelle les Américains y ont accès. Un adulte sur trois possède au moins une arme et près d’un adulte sur deux vit dans un foyer où se trouve une arme.