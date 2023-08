Et si derrière le vernis du foot et des événements sportifs internationaux, le visage de l’Arabie saoudite était bien moins glamour ? Riyad est visé par un rapport accablant de l’ONG Human Rights Watch (HRW) l’accusant de crimes contre les migrants éthiopiens à la frontière entre le Yémen et l’Arabie saoudite. Le point sur ces accusations et les réactions qui en ont découlé.

De quoi l’Arabie saoudite est-elle accusée ?

Témoignages à l’appui, HRW accuse les gardes-frontières saoudiens d’avoir tué des « centaines » de migrants éthiopiens qui tentaient de pénétrer dans la riche monarchie du Golfe en passant par sa frontière avec le Yémen de mars 2022 à juin 2023.

Dans son rapport de 73 pages, l’ONG s’appuie sur des entretiens avec 38 migrants éthiopiens, des images satellites et des vidéos et photos publiées sur les réseaux sociaux « ou recueillies auprès d’autres sources ». « Les autorités saoudiennes tuent des centaines de migrants et de demandeurs d’asile dans cette zone frontalière reculée, à l’abri du regard du reste du monde », a déclaré dans un communiqué Nadia Hardman, spécialiste des migrations à HRW. Le meurtre « généralisé et systématique » des migrants éthiopiens pourrait même constituer un crime contre l’humanité, estime HRW.

Que disent les témoignages ?

Les personnes interrogées ont parlé d'« armes explosives » et de tirs à bout portant, les gardes-frontières saoudiens demandant aux Ethiopiens « sur quelle partie de leur corps ils préféreraient que l’on tire ». Des migrants racontent des scènes d’horreur : « femmes, hommes et enfants éparpillés dans le paysage montagneux, gravement blessés, démembrés ou déjà morts ».

« Ils nous tiraient dessus, c’était comme une pluie [de balles] », témoigne une femme de 20 ans, originaire de la région éthiopienne de l’Oromia, citée par l’ONG. « J’ai vu un homme appeler à l’aide, il avait perdu ses deux jambes », mais, raconte-t-elle, « on n’a pas pu l’aider parce qu’on courrait pour sauver nos propres vies ».

Des personnes voyageant en petits groupes ou seules ont affirmé que des gardes-frontières les avaient frappés avec des pierres et des barres de métal, selon le rapport. Quatorze personnes interrogées ont été témoins ou ont elles-mêmes été blessées par des tirs à bout portant, ajoute HRW. Certaines ont déclaré que les gardes-frontières saoudiens descendaient de leurs postes d’observation et frappaient les survivants.

La réponse de Riyad

Les autorités saoudiennes contestent les faits rapportés par l’ONG. « Les allégations contenues dans le rapport de Human Rights Watch selon lesquelles des gardes-frontières saoudiens auraient tiré sur des Ethiopiens traversant la frontière entre l’Arabie saoudite et le Yémen sont infondées et ne reposent pas sur des sources fiables », a déclaré à l’AFP une source gouvernementale saoudienne.

Enquête conjointe avec l’Ethiopie

Le gouvernement éthiopien a annoncé qu’il allait mener une enquête conjointe avec l’Arabie saoudite. « Le gouvernement éthiopien enquêtera rapidement sur l’incident en collaboration avec les autorités saoudiennes », a annoncé le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué publié sur le réseau social X (ex-Twitter).

« À ce stade critique, il est fortement recommandé de faire preuve de la plus grande retenue et de ne pas faire de déclarations inutiles jusqu’à ce que l’enquête soit terminée », ajoute le ministère, assurant que « les deux pays, malgré cette malheureuse tragédie, entretiennent d’excellentes relations de longue date ».

La communauté internationale préoccupée

« L’utilisation d’une force potentiellement létale à des fins de maintien de l’ordre est une mesure extrême à laquelle il ne faut recourir qu’en cas de stricte nécessité », a pour sa part déclaré à l’AFP la porte-parole du Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme, Liz Throssell. « La tentative de franchissement d’une frontière, même si elle est illégale au regard du droit national, ne répond pas à cette exigence », a-t-elle ajouté.

Les Etats-Unis, partenaires de longue date de la monarchie du Golfe, ont eux appelé à une enquête « approfondie et transparente et à respecter leurs obligations en vertu du droit international ». « Nous avons fait part de nos inquiétudes concernant ces allégations au gouvernement saoudien », a précisé un porte-parole du département d’Etat.

« La France suit étroitement le respect des droits de l’Homme en Arabie saoudite et au Yémen », souligne de son côté Paris dans une déclaration à l’AFP. « Nous abordons ces questions avec les autorités saoudiennes, y compris au plus haut niveau, et les appelons au respect du droit international et à la protection des populations civiles », a ajouté le Quai d’Orsay.