« C’est un pitbull […] Si je commettais un crime, je ne voudrais pas être poursuivi par Fani Willis. » Ces mots, prononcés par un policier d’Atlanta qui a souvent eu affaire à elle, en disent long sur la force de caractère et le désir de justice de Fani Willis. Cette dernière n’est autre que la procureur américaine qui souhaite faire condamner Donald Trump pour avoir comploté en 2020 en vue de « changer illégalement le résultat de l’élection » présidentielle américaine.

Fraîchement élue procureure, Fani Willis a longuement enquêté sur les tentatives de manipulation de la présidentielle de 2020 dans l’Etat de Géorgie. Stricte et ambitieuse, Fanni Willis est un bourreau de travail qui « refuse l’échec ».

« Vous devrez rendre des comptes si vous commettez un crime »

Après son élection en 2021, la première femme procureure du comté de Fulton a dû vite décider si elle s’attaquait à l’ancien président. C’est un coup de fil de ce dernier, durant lequel il a fait pression sur un responsable local pour « trouver » des votes en sa faveur, qui déclenche la périlleuse investigation. « Ma carrière m’a appris que, peu importe la pression politique, il faut faire ce qui est juste, avait lancé l’Afro-Américaine après son élection. Et peu importe que vous soyez au Capitole de l’Etat ou dans les bidonvilles. Vous devrez rendre des comptes si vous commettez un crime. »

Fani Willis a baigné dès l’enfance dans le monde du droit. Née en Californie, elle grandit à Washington, où son père - un avocat qui fut membre des Black Panthers - l’emmenait souvent au tribunal. Elle a raconté qu’à l’âge de huit ans, elle mettait en ordre ses dossiers, des affaires de meurtre et de drogue. Loin de la rebuter, cette atmosphère lui montre le chemin : après des études de droit, elle devient avocate, ouvre son propre cabinet puis passe de l’autre côté et rejoint le parquet du comté de Fulton.

Sa spécialité ? Des dossiers souvent complexes, comme un scandale de triche dans des écoles publiques d’Atlanta, des homicides et des affaires impliquant des membres de gangs. Elle poursuit notamment le rappeur d’Atlanta Young Thug en vertu de la loi dite « Rico », un texte généralement utilisé contre la mafia et les gangs. C’est sur cette législation visant la délinquance en bande organisée que s’est appuyée Fani Willis pour inculper Donald Trump et ses 18 coaccusés.

« Fani-La-Fausse »

Donald Trump, lui, a fait une cible de choix de « Fani-La-Fausse », le sobriquet qu’il lui a attribué. « Enragée », partisane, « hors de contrôle », « très corrompue » et même « raciste », etc. L’ex-président et son équipe de campagne ont multiplié les attaques contre la procureure. Elle « a fait campagne et levé des fonds sur (le slogan) ''je vais me faire Trump'' », a grincé le milliardaire républicain sur sa plateforme, Truth Social.

Donald Trump est allé jusqu’à laisser entendre pendant un meeting de campagne qu’elle avait eu une liaison avec un membre de gang. Fani Willis a déclaré, à la suite des attaques de l’ancien président la visant, avoir reçu de multiples menaces et se déplace depuis souvent sous sécurité renforcée.