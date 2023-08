Comme les autorités le redoutaient, Hawaï vient de franchir un seuil tragiquement symbolique. Le bilan humain, toujours provisoire, du terrible incendie qui a quasiment rasé une ville sur l’île de Maui dépasse désormais les 100 morts, a annoncé mardi le gouverneur de l’archipel américain, Josh Green.

Quelque « 101 vies ont désormais été perdues », a-t-il déclaré lors d’une adresse télévisée, en précisant que les secours ont désormais fouillé un peu plus d’un quart de la zone de recherches qu’ils doivent couvrir. Ce feu est le plus meurtrier depuis plus d’un siècle aux Etats-Unis.

La ville de Lahaina presque rayée de la carte

La ville de Lahaina, sur la côte ouest de Maui a été quasiment entièrement engloutie par les flammes. Sur place, des milliers d’immeubles sont détruits et beaucoup ont été réduits en un simple tas de cendres grisâtres.

L’ex-capitale du royaume d’Hawaï, qui comptait 12.000 habitants, compte désormais ses morts et les autorités ont déjà averti que le bilan humain pourrait encore considérablement s’alourdir au cours des prochains jours. Les proches de personnes disparues sont encouragées à faire un test ADN pour faciliter l’identification des cadavres, qui sont souvent méconnaissables.