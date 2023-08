Connue pour ses eaux turquoise, ses plages de sable blanc et ses reliefs escarpés, Hawaï n’offre plus rien d’un paysage de carte postale. Sur l’archipel américain, on se croirait plutôt au cœur des Enfers de Dante ou, pour les moins littéraires, en Sicile il y a quelques semaines. Des incendies violents se sont déclarés sur deux îles, alimentés par des vents violents, et ont déjà ravagé plusieurs localités.

« C’est un jour profondément sombre », témoignait mercredi soir Richard Bissen, le maire de l’île de Maui, en confirmant « six décès ». Que sait-on des origines de l’incendie ? Quel est le bilan humain ? Comment réagissent les autorités américaines ? 20 Minutes fait le point.

Comment expliquer des incendies aussi violents ?

L’élément déclencheur des feux reste une inconnue. Mais sur l’archipel, toutes les conditions étaient réunies pour déclencher l’enfer. Depuis des mois, les îles du Pacifique subissent une grave sécheresse, et les autorités avaient prévenu les habitants d’une possible « catastrophe imminente due à des dégâts matériels et/ou corporels », rapporte le Washington Post. De plus, les flammes ont été attisées par les rafales de vent provoquées par le passage au loin de l’ouragan Dora, à des centaines de kilomètres plus au sud. Suffisant pour provoquer des vents jusqu’à 130 km/h.

Voici ce qu'il reste de Lahaina, sur l'île de Maui à Hawaï. Un tas de cendres. Cette ville de 12000 âmes a littéralement été rayée de la carte par un incendie monstrueux. On la croirait rasée par une arme atomique. C'est juste le dérèglement climatique... pic.twitter.com/GiOwOzTYSc — 𝔾𝕦𝕚𝕝𝕝𝕒𝕦𝕞𝕖 𝔸𝕦𝕕𝕒 (@GuillaumeAuda) August 9, 2023



Plusieurs feux sévissent sur l’île touristique de Maui, un autre foyer concerne celle d’Oahu, où se trouve la capitale de l’Etat, Honolulu, et la grande île d’Hawaï est aussi en proie aux flammes à au moins deux endroits. La cité touristique de Lahaina, sur la côte ouest de Maui, est l’exemple le plus frappant de la violence de ces incendies : la ville de 12.000 habitants a été ravagée par les flammes en quelques heures.

La faute en partie à un mauvais plan de prévention de l’Etat, analyse Elizabeth Pickett, codirectrice exécutive de l’Organisation de gestion des incendies de forêt d’Hawaï, puisque l’archipel, ses autorités et son écosystème ne sont pas habitués à ce genre de menace. « Nous nous attendions à de la pluie, nous nous attendions à des inondations » avec la proximité de l’ouragan, a déclaré le lieutenant-gouverneur Sylvia Luke. Très loin du scénario enflammé en cours.

Quel est le bilan humain et matériel ?

Le premier bilan, qui faisait état de six morts mercredi soir, s’est déjà considérablement alourdi. « Alors que les efforts pour combattre les feux se poursuivent, 36 personnes décédées ont été découvertes à ce jour pour le feu de Lahaina toujours actif », indique un communiqué des autorités du comté de Maui. Mais la zone « n’a pas été fouillée ni déblayée du tout », explique un agent des forces de l’ordre, en expliquant s’attendre à ce que les secours retrouvent des cadavres. « Vu la quantité de matériaux carbonisés, (…) je ne pense pas qu’il y ait grand-chose de vivant là-dedans. »

Claire Kent, une habitante dont la maison a été détruite par le feu, a témoigné sur CNN de scènes « dignes d’un film d’horreur », décrivant le chaos qui s’est saisi de la commune avec des « gens coincés dans les embouteillages », au milieu de « voitures en flammes des deux côtés de la route ». Coincés par les flammes, certains habitants de la ville se sont jetés à la mer pour tenter de survivre : 14 personnes ont été secourues dans les eaux au large de Lahaina, selon les autorités. Au moins cinq personnes sont hospitalisées au Maui Memorial Medical Center.

Que font les autorités américaines ?

Plus de 2.100 personnes ont été déplacées dans des centres d’urgence, et 2.000 touristes sont hébergés à l’aéroport de Kahuliu en attendant d’être évacués. Le gouverneur d’Hawaï, le démocrate Josh Green, a appelé les touristes des autres îles à quitter l’archipel, et ceux ayant prévu un voyage à repousser leurs plans, afin de pouvoir ouvrir les hôtels et Airbnb aux habitants déplacés.

La Garde nationale est mobilisée, et le président américain Joe Biden a annoncé la mobilisation de « tous les moyens fédéraux disponibles » sur l’archipel pour lutter contre les feux. Mais la communication et la coordination des secours peuvent s’avérer compliquées : le vent a fait tomber de nombreux poteaux électriques, et le service d’appel d’urgence 911 ne fonctionne pas dans certaines zones de l’île de Maui. Selon le site PowerOutage, environ 13.000 foyers et commerces restaient sans électricité mercredi soir dans l’archipel. Alors que les rafales atteignaient récemment les 100 km/h, le vent devrait retomber aux alentours des 65 km/h dans les prochaines heures, indique Ian Morrison, météorologue au National Weather Service à Honolulu.