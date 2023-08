L’opération de police a mal tourné. Un homme surveillé depuis des mois par les autorités américaines pour avoir proféré des menaces contre Joe Biden a été abattu mercredi par le FBI dans l’Utah, quelques heures avant une visite prévue du président dans cet Etat de l’ouest des Etats-Unis.

Le FBI a indiqué qu’un suspect avait été tué tôt mercredi lorsque des agents ont tenté de l’arrêter à Provo, au sud de Salt Lake City. Une enquête est en cours, a ajouté la police fédérale sans fournir de détails sur l’homme.

Un fervent partisan de Donald Trump

Ce dernier a été identifié comme étant Craig Robertson dans une plainte des procureurs fédéraux dans l’Utah. Selon ce document, il s’agissait d’un septuagénaire qui se présentait comme un fervent partisan de l’ex-président Donald Trump, et a à plusieurs reprises menacé Joe Biden dans des publications sur les réseaux sociaux. Sa vice-présidente Kamala Harris, le ministre de la Justice Merrick Garland et le procureur Alvin Bragg - qui a supervisé l’enquête ayant abouti à une inculpation de Donald Trump à New York - ont aussi été menacés, tout comme les agents du FBI eux-mêmes.

« Le moment est venu pour un assassinat présidentiel ou deux. D’abord Joe puis Kamala !!! », dit l’un des posts. « J’apprends que Biden vient en Utah (…). Je dépoussière le fusil M24. Bienvenue, bouffon-en-chef ! », dit un autre, publié il y a quelques jours selon la plainte. L’homme avait aussi, d’après la même source, publié de nombreuses photos d’armes à feu.

Le président Biden est actuellement en visite dans l’ouest des Etats-Unis et doit se rendre à Salt Lake City. Le Secret Service, chargé de la protection des hautes personnalités de l’Etat, a dit être « au courant de l’enquête du FBI impliquant un individu dans l’Utah qui a menacé une personne protégée par le Secret Service », mais n’a fourni aucun détail supplémentaire.