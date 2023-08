C’est un vote qui pourrait être déterminant pour le droit à l’avortement. Les habitants de l’Ohio sont appelés aux urnes ce mardi sur un nouveau scrutin test pour les républicains qui ont récemment enchaîné les revers sur la question brûlante de l’IVG.

Le camp conservateur souhaite faire adopter une réforme constitutionnelle qui compliquerait significativement l’organisation et l’adoption de référendums dans cet Etat du nord des Etats-Unis - avec la question des interruptions volontaires de grossesse en ligne de mire. Le droit à l’avortement sera en jeu lors d’un scrutin en novembre et les républicains veulent rendre une victoire du camp pro-IVG bien plus difficile.

Un sujet qui divise

Cet ancien bastion de l’industrie américaine, qui a créé la surprise en votant pour Donald Trump en 2016, se déchire sur l’avortement depuis que la Cour suprême a laissé aux Etats la possibilité de légiférer sur la question, en juin 2022. Illustration de l’intérêt que l’Ohio porte au sujet : plus de 500.000 personnes s’étaient déjà prononcées sur cette réforme constitutionnelle par vote anticipé avant le scrutin de ce mardi.

Selon des enquêtes d’opinion récentes, les Américains veulent majoritairement protéger l’accès à l’avortement. Et l’échec de référendums anti avortement dans les très conservateurs Etats du Kentucky et du Kansas a montré des nuances jusque dans l’électorat républicain.

La question s’est imposée dans la campagne pour la présidentielle de 2024 : le président-candidat démocrate Joe Biden rallie les organisations de défense du droit à l’avortement, tandis que certains ténors républicains promettent au contraire une interdiction tous azimuts.