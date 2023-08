L’Iran n’a qu’à bien se tenir. Plus de 3.000 soldats américains sont arrivés en mer Rouge à bord de deux navires de guerre, dans le cadre d’un nouveau déploiement visant à dissuader Téhéran de s’emparer de pétroliers, a annoncé lundi la marine américaine. Ce déploiement suscite la colère de l’Iran qui a accusé lundi les Etats-Unis d’aggraver l’instabilité dans la région du Golfe.

Ce déploiement, annoncé en juillet par le ministère américain de la Défense, vise « à dissuader les activités déstabilisatrices et à désamorcer les tensions régionales causées par le harcèlement et les saisies de navires marchands par l’Iran », a déclaré à l’AFP le porte-parole de la Cinquième flotte, le commandant Tim Hawkins. L’USS Bataan est un navire d’assaut amphibie qui peut transporter des avions et des hélicoptères, ainsi que des engins de débarquement. L’USS Carter Hall, un navire de débarquement, transporte jusqu’à terre les soldats et leur équipement.

Lundi, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a déclaré que ce déploiement ne servait que les intérêts de Washington. « La présence militaire du gouvernement américain dans la région n’a jamais créé la sécurité. Leurs intérêts dans cette région les ont toujours poussés à alimenter l’instabilité et l’insécurité », a-t-il affirmé devant la presse. « Nous sommes profondément convaincus que les pays du golfe Persique sont capables d’assurer leur propre sécurité », a-t-il ajouté.

Près de 20 navires convoités par l’Iran

Selon l’armée américaine, l’Iran a saisi ou tenté de s’emparer de près de 20 navires battant pavillon international dans la région ces deux dernières années. Les Etats-Unis avaient annoncé en juillet le déploiement dans la région d’un navire de guerre et d’avions de combat F-35 et F-16. La semaine dernière, un responsable américain a déclaré à l’AFP que Washington se préparait également à déployer des soldats sur des pétroliers commerciaux qui transitent par le Golfe, dans l’espoir de dissuader l’Iran de s’emparer de ces navires.

L’US Navy avait notamment annoncé début juillet s’être opposée à la saisie par l’Iran de deux pétroliers dans les eaux internationales au large d’Oman. Téhéran était cependant parvenu à s’emparer d’un navire marchand dans les eaux du Golfe. L’armée iranienne avait par ailleurs saisi fin avril dans le golfe d’Oman un pétrolier battant pavillon des îles Marshall à destination des Etats-Unis, avant de saisir une semaine plus tard un pétrolier battant pavillon du Panama qui transitait dans le détroit d’Ormuz.