Les déboires judiciaires de Donald Trump ne semblent jamais prendre de repos. Jeudi, les procureurs fédéraux américains ont ajouté une nouvelle charge à l’encontre de l’ancien président. Il est à présent accusé d’avoir essayé de supprimer des images de vidéosurveillance qui intéressaient les enquêteurs dans le cadre d’une procédure lui reprochant sa gestion négligente de documents confidentiels. Cette histoire de caméras vient donc s’ajouter à un dossier déjà épais, qui fait lui-même partie d’une galaxie de poursuites judiciaires. 20 Minutes fait le point pour vous sur ces différentes affaires.

La gestion désastreuse de documents secret-défense

C’est dans cette affaire que de nouvelles charges ont été ajoutées jeudi. Donald Trump est accusé d’avoir mis la sécurité des Etats-Unis en péril en conservant des documents confidentiels après son départ de la Maison-Blanche en janvier 2021. Dont des plans militaires ou des informations sur des armes nucléaires, qu’il aurait conservés dans sa résidence de Floride, au lieu de les remettre aux Archives nationales comme l’oblige la loi.

Le milliardaire républicain a déjà été inculpé début juin dans ce dossier, une première pour un ancien président. Un procès fédéral est prévu en mai 2024 en Floride, en pleines primaires républicaines pour lesquelles Donald Trump est favori. Avant que les procureurs ne l’accusent de ces nouveaux faits, l’ancien président faisait déjà face à 37 chefs d’inculpation dans cette affaire dont certains sont passibles de dix ou vingt ans de prison. Le magnat de l’immobilier nie tous faits qui lui sont reprochés et a décidé de plaider non coupable dans cette affaire.

L’assaut du Capitole

En janvier 2021, le monde assistait, abasourdi, à l’assaut du Capitole. L’un des symboles du pouvoir américain était envahi par une foule en furie, dans la confusion et le chaos général. Au milieu des appels à « pendre Mike Pence », un silence était particulièrement assourdissant : celui de Donald Trump. L’enquête parlementaire a estimé détenir des « preuves accablantes » que l’ex-président a « orchestré » cette tentative de renverser les résultats de l’élection présidentielle américaine de 2020.

L’enquête fédérale est en cours. En juillet, le procureur spécial Jack Smith a informé le milliardaire qu’il était visé personnellement par l’enquête fédérale pour trois chefs d’accusation : complot à l’encontre de l’Etat américain, entrave à une procédure officielle et privation de droits. Cette investigation devra émettre des recommandations sur une éventuelle inculpation de l’ancien président, alors que ce dossier est celui dans lequel l’ex-président fait face aux charges les plus lourdes. La décision de poursuivre ou non Donald Trump reviendra au ministre de la Justice, Merrick Garland.

Pot-de-vin à une actrice porno

L’ancien président a été formellement accusé en avril dernier d’avoir « orchestré » une série de pots-de-vin. Donald Trump aurait acheté le silence de trois personnes dans le cadre de l’élection de 2016 : un portier de la Trump Tower qui disait avoir des informations sur un enfant illégitime aurait reçu 30.000 dollars, une femme qui serait une ancienne maîtresse 150.000 dollars et une actrice porno, Stormy Daniels, 130.000 dollars pour se taire sur une présumée relation extraconjugale. Ces paiements n’ont pas été déclarés en dépenses de campagne.

Cette affaire a amené Donald Trump devant un tribunal pénal, un évènement judiciaire historique pour un ancien président américain. Inculpé, le magnat de l’immobilier n’est toutefois pas près de subir un procès. Ce dernier est prévu pour le 25 mars 2024, en plein milieu de la primaire républicaine.

Pressions en Géorgie

Une procureure de Géorgie enquête depuis 2021 sur « les tentatives d’influencer les opérations électorales » de cet Etat du Sud, remporté d’une courte tête par Joe Biden en 2020. Elle doit annoncer d’ici septembre le résultat de ses investigations. Dans un appel téléphonique dont l’enregistrement a été rendu public, Donald Trump avait demandé à un haut responsable local, Brad Raffensperger, de « trouver » près de 12.000 bulletins de vote à son nom.

Les affaires financières de New York

En janvier, la Trump Organization a été condamnée à New York à une amende de 1,6 million de dollars pour fraudes financières et fiscales. Un procès encore plus vaste au civil est attendu à l’automne. La justice new-yorkaise accuse Donald Trump, ses enfants et la Trump Organization d’avoir « délibérément » manipulé les évaluations des actifs du groupe pour obtenir des prêts plus avantageux auprès des banques ou réduire ses impôts. Elle réclame 250 millions de dollars de dommages-intérêts au nom de l’Etat, ainsi que des interdictions de diriger des sociétés pour l’ex-président et ses proches.