Bataille de mémoire aux Etats-Unis. Favori à l’investiture républicaine pour la présidentielle de 2024, Ron DeSantis a déclaré la semaine dernière que l’esclavage avait bénéficié sur certains aspects à des esclaves. Le gouverneur de Floride est accusé de vouloir minimiser certains aspects racistes de l’histoire des Etats-Unis dans les manuels scolaires de son Etat, se considérant en lutte contre le « virus » des valeurs « woke » de la gauche.

La Maison Blanche a dénoncé les propos de DeSantis, tout en annonçant la création d’un monument national à la mémoire d’Emmett Till, un adolescent noir victime d’un assassinat raciste en 1955. Joe Biden lui-même doit faire cette annonce ce mardi. En mars 2022, le président américain avait par ailleurs signé une loi faisant du lynchage un crime fédéral, portant le nom du garçon.

Trois lieux historiques dans l’Illinois et le Mississippi formeront le mémorial qui s’inscrit dans le cadre de la lutte contre un racisme résurgent, a précisé l’exécutif américain. Plusieurs panneaux commémorant le meurtre brutal sur les lieux de l’événement ont été vandalisés à plusieurs reprises au cours des années.

Enlevé, roué de coups et abattu

Né à Chicago en 1941, Emmett Tillest mort à 14 ans dans le Mississipi, un Etat du Sud ségrégationniste où il rendait visite à des membres de sa famille. D’abord accusé d’avoir sifflé Carolyn Bryant, propriétaire blanche d’une épicerie, pour impressionner d’autres adolescents, la rumeur lui prête rapidement des gestes plus équivoques, voire une liaison avec la jeune femme. Quand le mari de cette dernière, Roy, 29 ans, rentre de voyage d’affaires quelques jours plus tard, tout le comté est au courant du scandale.

Roy Bryant décide alors avec son demi-frère plus âgé d’aller enlever Emmett chez son oncle, où il réside depuis une semaine. L’adolescent est ensuite roué de coups dans le hangar d’une plantation, conduit au bord d’une rivière, forcé à se dénuder et abattu d’une balle dans la tête. Lesté d’un ventilateur attaché à son cou par du fil barbelé, le corps du jeune Emmett est jeté dans la rivière Tallahatchie.

Une affaire emblématique du Mouvement pour les droits civiques

Une semaine plus tard, lors de l’enterrement d’Emmett à Chicago, sa mère Mamie Till-Mobley insiste pour que le cercueil reste ouvert afin que tout le monde puisse voir le visage de son fils, déformé par les coups. Les photos du corps d’Emmett font le tour du pays et provoquent une vive émotion, mais le même jour, Roy Bryant et son demi-frère sont acquittés par un grand jury du Mississipi.

Le verdict provoque un tollé et l’affaire Emmett Till devient l’un des facteurs à l’origine du mouvement pour les droits civiques, et Mamie Till-Mobley en devient une militante active. Quelques mois plus tard, Roy Bryant et son demi-frère reconnaissent être les meurtriers d’Emmett dans Look Magazine, assurés de ne pas être inquiétés par la justice. Après la réouverture de l’enquête en 2004, Carolyn Bryant confesse en 2017 avoir menti en accusant Emmett de l’avoir prise par la taille et fait des avances.