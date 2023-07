C’est l’homme de la situation. Ancien secrétaire d’Etat, John Kerry bénéficie d’une relation plutôt cordiale et ininterrompue avec la Chine. L’émissaire américain pour le climat est donc actuellement à Pékin pour sa troisième visite depuis sa prise de fonction en 2021. Sa mission est de renouer le dialogue entre les Etats-Unis et la Chine, du moins sur la question climatique, un des domaines où les deux puissances, qui se livrent une concurrence féroce, peuvent coopérer.

John Kerry a donc rencontré lundi son homologue Xie Zhenhua à Pékin. Les deux hommes ont eu une réunion dans la matinée qui a duré quatre heures, a rapporté la télévision d’Etat CCTV. Aucun détail n’a été communiqué dans l’immédiat sur le contenu de la conversation. Dimanche, à l’arrivée de John Kerry à Pékin, la chaîne CCTV avait indiqué que « la Chine et les Etats-Unis auraient un échange approfondi » sur les questions climatiques.

Tous responsables

John Kerry va appeler la Chine à « ne pas se cacher derrière l’affirmation qu’elle est un pays en développement », pour minorer son engagement contre le changement climatique, a indiqué dimanche sur CNN le conseiller à la sécurité nationale du président américain, Jake Sullivan. « Chaque pays, y compris la Chine, a la responsabilité de réduire ses émissions », a-t-il déclaré.

« Je pense que le monde devrait encourager encore plus la Chine, voire faire pression sur elle, à prendre des mesures beaucoup plus radicales pour réduire ses émissions », a-t-il ajouté. La deuxième économie mondiale « a encore du travail à faire dans ce domaine » et « John Kerry insistera sur ce point lors de son déplacement à Pékin ».