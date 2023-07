Une victoire pour les droits des femmes. Les Etats-Unis ont autorisé ce jeudi la vente libre d’une pilule contraceptive. Une première dans le pays qui espère ainsi faciliter son accès en la rendant disponible sans ordonnance. La pilule concernée, Opill, sera disponible dans les pharmacies, les commerces de quartiers et supermarchés ainsi qu’en ligne sur Internet, a annoncé l’Agence américaine des médicaments (FDA).

Cette décision doit «réduire les barrières à l'accès» à cette méthode de contraception, en permettant de l'obtenir «sans devoir d'abord voir un professionnel de santé», a écrit la FDA dans un communiqué. De nombreux pays autorisent déjà la vente libre de pilules contraceptives. Mais cette mesure intervient dans un contexte particulier aux Etats-Unis, où le droit à l'avortement subit l'assaut renouvelé des conservateurs et est désormais interdit dans plusieurs Etats.

Une pilule déjà autorisée depuis de nombreuses années

«Si utilisée comme indiqué, la contraception orale quotidienne est sûre et plus efficace pour prévenir des grossesses non désirées que les méthodes de contraception disponibles actuellement sans ordonnance», a déclaré Patrizia Cavazzoni, responsable au sein de la FDA. Cette pilule, produite par la société pharmaceutique HRA Pharma récemment rachetée par Perrigo, était déjà autorisée aux Etats-Unis sur ordonnance depuis de nombreuses années.