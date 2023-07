Sound of freedom a dépassé le jour de sa sortie la semaine dernière dans les cinémas américains le dernier Indiana Jones, qui en était à sa cinquième journée d’exploitation en salles. Un succès qui réjouit la droite américaine, ravie de voir un de leurs héros incarné à l’écran. Sound of freedom (Le son de la liberté) narre de manière fictionnelle l’histoire de Tim Ballard, un Américain qui a fondé il y a dix ans Operation Underground Railroad (Opération chemin de fer clandestin), également connue sous l’acronyme O.U.R., une ONG pour lutter contre le trafic d’enfants. Depuis, Tim Ballard et son organisation se sont imposés dans le paysage médiatique américain, à travers des manifestations et des opérations de sauvetage controversées.

« L’organisation [O.U.R] travaille avec les forces de l’ordre du monde entier pour mener des missions de sauvetage, rassembler des preuves et soutenir des poursuites envers les trafiquants, explique Angel, la société de production de Sound of freedom. L’équipe de Tim est composée d’anciens membres des forces de l’ordre et de l’armée qui mènent des opérations secrètes pour sauver les victimes des maisons closes, des marchés aux esclaves et d’autres situations de traite. »

Un Mormon père de neuf enfants, qui fustige la « gauche woke »

Tim Ballard, un mormon père de neuf enfants, se présente comme un ancien agent du gouvernement des Etats-Unis. « En 2006, Tim Ballard s’est lancé dans sa première mission de sauvetage sous couverture alors qu’il travaillait pour le gouvernement, lit-on sur le site d’Angel. Il s’est fait passer pour un touriste sexuel afin d’infiltrer un réseau de trafic sexuel d’enfants à Carthagène, en Colombie. Cette opération a permis de sauver de nombreux enfants et d’arrêter plusieurs trafiquants. Ce fut un moment décisif pour Tim, qui réalisa le besoin urgent d’une organisation dédiée à la lutte contre la traite d’êtres humains. »

Depuis, Tim Ballard et O.U.R. expliquent avoir mené plusieurs opérations de sauvetage d’enfants en Amérique latine ou en Ukraine. Des opérations musclées et médiatisées - des journalistes ont assisté en direct à certaines opérations - qui ont assuré la notoriété de l’organisation dans les milieux conservateurs américains. Dans une interview donnée au média conservateur The Daily Signal le 26 juin, Tim Ballard se définit comme « libertarien » et se prononce en faveur des transitions de genre pour les adultes. En revanche, il fustige « la gauche woke », coupable selon lui de favoriser « le programme des pédophiles ». Il s’oppose à la transition des genres des enfants : « Cela va aboutir à ce que les pédophiles demandent. Si vous pouvez consentir à cela [la transition], devinez : qu’est-ce qui est plus fluide que le genre ? L’âge. »

Des affirmations controversées

En 2019, Tim Ballard participe à un panel avec le président Donald Trump pour partager son expérience d'« opérateur infiltré ». Invité la même année à témoigner dans le Congrès, il avancera que son ONG « a sauvé 1.765 victimes et contribué à l’arrestation de près de 900 trafiquants ».

Il profite de cette tribune pour se prononcer en faveur d’une frontière physique entre les Etats-Unis et le Mexique, qui permettrait selon lui de réduire la traite d’êtres humains entre les deux pays. Un mois plus tôt, Tim Ballard écrivait que « le département d’État signale qu’environ 10.000 enfants sont introduits clandestinement aux États-Unis chaque année et forcés de se livrer au commerce du sexe ». Interrogé par le Washington Post après que Donald Trump a tenu des propos similaires, le département d’Etat, en charge des affaires étrangères, a répondu ne pas avoir trouvé de rapport qui corrobore cette affirmation.

Une organisation toujours plus populaire

Ce n’est pas la seule affirmation de Tim Ballard qui est controversée. Le site américain Vice s’est penché sur l’histoire de Liliana, une jeune Mexicaine qui a été forcée de se prostituer aux Etats-Unis. A plusieurs occasions, le fondateur de O.U.R a parlé de son histoire, en faisant un de ses arguments pour construire un mur à la frontière. Plusieurs points ne coïncident pas avec les documents judiciaires disponibles, a trouvé Vice.

Les méthodes de O.U.R. font aussi l’objet de critiques de la part des spécialistes de la traite d’êtres humains, qui doutent de l’efficacité de ces sauvetages. La prise en charge des victimes, complexe, se fait sur du long terme. Démanteler des réseaux est également un travail de longue haleine, pointaient des spécialistes en 2016 auprès du Washington Post. Des remises en question qui n’ont pas atteint la popularité de O.U.R. Depuis sa fondation en 2013, les dons qu’elle reçoit, sa principale source de revenus, sont passés de 925.000 dollars à près de 28 millions en 2022. Une augmentation de 30 %.