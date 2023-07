Le décompte macabre des fusillades continue de s’alourdir aux Etats-Unis. Au moins quatre personnes ont été tuées et deux enfants blessés lundi soir dans des rues de Philadelphie, au nord-est du pays, selon la police. Les personnes tuées sont toutes des hommes, âgés de 20 à 59 ans, et les deux enfants blessés ont 2 et 13 ans.

Selon la commissaire de Philadelphie, Danielle Outlaw, la police a arrêté un homme de 40 ans suspecté d’être l’auteur des tirs. Il portait un gilet pare-balles et était armé d’un fusil et d’une arme de poing. Il a été appréhendé près du lieu de la fusillade survenue dans le quartier de Kingsessing, dans le sud-ouest de Philadelphie. « Je ne sais pas s’il tirait avec son fusil ou son pistolet pendant que nous le poursuivions mais, oui, il tirait activement des coups de feu », a-t-elle ajouté.

Au moins la 341e fusillade aux Etats-Unis depuis le 1er janvier

Selon des images filmées par des médias locaux, la police a bouclé une importante zone de crime. « Nous n’avons absolument aucune idée de ce qui s’est passé », a poursuivi Danielle Outlaw ajoutant que la police tentait d’identifier formellement le suspect. La police a également annoncé l’arrestation d’une deuxième personne qui aurait riposté aux coups de feu du suspect.

Cette fusillade est au moins la 341e enregistrée aux Etats-Unis cette année, selon l’association Gun Violence Archive (GVA) qui définit les tueries de masse comme des attaques par arme à feu au cours desquelles au moins quatre personnes sont blessées ou tuées. Au moins 21.696 personnes ont été tuées, dont 12.144 se sont suicidées, depuis le début de l’année. L’an dernier, au moins 44.357 personnes avaient été tuées par balle aux Etats-Unis, dont plus de la moitié de suicides.