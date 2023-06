En entrant à « Versailles », il a lancé à la cantonade : « Food for everyone ». En Floride, Donald Trump était en terrain conquis la semaine dernière dans la salle de ce fameux restaurant cubain à Miami. Sans doute soulagé d’être sorti de son audience de mise en accusation, l’ex-président est entré dans l’établissement situé à Little Havana sous les applaudissements nourris de ses fans.

L’anniversaire du milliardaire a été bruyamment célébré, comme le montre la chaîne américaine NBC. Puis de nombreux soutiens sont venus saluer l’homme de 77 ans. Parmi eux, Jorge Masvidal, ancien champion de MMA néo-retraité.

Il ne laisse pas le temps à ses supporteurs de commander

Nul ne sait si Donald Trump tiendra ses promesses électorales s’il est réélu, mais le magnat de l’immobilier s’est dédit au Versailles. Parti au bout de dix minutes, il n’a pas payé la nourriture promise. Selon une journaliste du Miami New Times présente sur place, les supporteurs n’ont même pas pu repartir avec un café à emporter. En fait, les personnes présentes n’ont même pas eu le temps de commander. Ce qui n’est pas plus mal car, ainsi, elles n’ont pas eu à régler l’addition.

En 2019, alors que le « shutdown » a paralysé l’administration fédérale, Donald Trump avait fait chauffer la carte bleue. Il avait commandé et payé du fast foot à une équipe de football américain qu’il recevait. « C’est à cause du shutdown, comme vous le savez… Beaucoup de hamburgers, de pizzas, je pense qu’ils vont préférer ça à tout ce que nous aurions pu leur offrir », avait déclaré le président. Promesse tenue, cette fois-là.