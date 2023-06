Sous-marin disparu près du Titanic EN DIRECT : L’implosion détectée dès dimanche par l’US Navy…

08h58 : La famille des deux Pakistano-Britanniques morts près du Titanic exprime sa « peine profonde »

« C’est avec une peine profonde que nous annonçons le décès de Shahzada (48 ans) et Suleman Dawood (19 ans) », écrit dans un communiqué la fondation Dawood, en charge des actions philanthropiques de la famille, en particulier dans le secteur de l’éducation.

« Nous sommes sincèrement reconnaissants envers tous ceux qui ont été impliqués dans les opérations de secours. Leurs efforts inlassables nous ont donné de la force pendant cette période », ajoute le communiqué, signé par les parents de Shahzada, Hussain et Kulsum Dawood. Shahzada Dawood, qui a fait des études au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, vivait en Grande-Bretagne avec son épouse Christine, son fils Suleman et sa fille Alina.