De notre correspondant aux Etats-Unis,

Ce n’est plus de la politique-fiction. Grand favori de la primaire républicaine, et avec de sérieuses chances de battre Joe Biden dans un remake de l’élection de 2020, Donald Trump fait désormais face à une double menace pénale. Et à la possibilité non négligeable d’être condamné à une peine de prison.

Visé par 37 charges de « rétention illégale d’informations portant sur la sécurité nationale », d'« entrave à la justice » et de « faux témoignage » dans l’affaire des archives de la Maison Blanche, l’ancien président a plaidé non coupable ce mardi au tribunal fédéral de Miami.

S’il y a, en théorie, assez de temps pour qu’il soit jugé avant novembre 2024, ses avocats devraient logiquement tenter de faire traîner au maximum. Pour une raison simple : s’il remportait l’élection, Donald Trump pourrait, en tant que chef de l’exécutif, ordonner à son ministère de la Justice d’abandonner les charges. Même en cas d’une condamnation préalable à une peine de prison, il disposerait, sur le papier, du pouvoir de s’autogracier, à condition que la Cour suprême valide ce vide constitutionnel.

Double menace à New York et en Géorgie

Mais l’affaire des archives de la Maison Blanche est loin d’être la seule mine sur la route de la Maison Blanche. L’enquête sur l’assaut du Capitole continue, et Donald Trump sera jugé par la justice de l’Etat de New York en mars 2024 pour des fausses déclarations comptables dans l’affaire Stormy Daniels. En Géorgie, la procureure doit annoncer d’ici le 1er septembre si elle a décidé d’inculper celui qui est accusé d’avoir fait pression sur des responsables locaux lors de la présidentielle de 2020.

Parce qu’un président n’a pas d’autorité sur la justice d’un Etat américain, il devrait, en théorie, purger une éventuelle peine de prison imposée à New York ou en Géorgie. Un scénario catastrophe qui plongerait les Etats-Unis dans une crise démocratique sans précédent à l’ère moderne.