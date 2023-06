Inculpation de Donald Trump EN DIRECT : L’ex-président attendu au tribunal de Miami sans menotte… Pas de caméra à l'audience...

18h50 : Pas de caméra ni de smartphones autorisés dans la salle d'audience

Il est très rare que les caméras de télévision soient autorisés dans un tribunal fédéral. Le juge a même rejeté la requête des médias qui voulaient pouvoir prendre une photo de Donald Trump avant le début de l'audience, comme à New York. Les journalistes ne pourront pas non plus live-tweeter l'événement et devront sortir pour donner des updates au public.