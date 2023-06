« Je suis innocent, je n’ai rien fait de mal. » Dans une vidéo mise en ligne jeudi soir sur Twitter, Donald Trump a pris les devants pour annoncer son inculpation dans l’affaire des documents classifiés retrouvés dans sa résidence floridienne, dénonçant au passage « l’administration corrompue de Biden » et une « persécution politique ». Mais cette inculpation n’empêche pas l’ex-président de se porter candidat à la Maison-Blanche en 2024.

Les élus républicains ont d’ailleurs immédiatement serré les rangs autour de lui. « Je me tiens, comme tous les Américains qui croient en l’État de Droit, aux côtés du président Trump », a réagi le chef de la Chambre des représentants Kevin McCarthy. « Il est inadmissible qu’un président inculpe le principal candidat qui s’oppose à lui. Joe Biden a gardé des documents classifiés pendant des décennies », peste-t-il.

Joe Biden pris pour cible

« C’est un triste jour pour l’Amérique », a ajouté Jim Jordan, qui dirige la commission judiciaire de cette même chambre. Le compte Twitter de cette dernière, bien qu’étant un organe officiel, a publié des messages encore plus virulents, comme le slogan cher à Donald Trump « chasse aux sorcières » en lettres capitales, ou un court « le garage de Joe Biden », en référence aux documents officiels également trouvés chez le président actuel et dans son ancien bureau.

L’inculpation de Donald Trump est une « tache sur notre nation » et montre que « le FBI et le ministère de la Justice sont tellement corrompus et ne le cachent même plus », estime la représentante de Géorgie Marjorie Taylor Greene. « Le président Donald Trump sera de retour à la Maison-Blanche et Joe Biden sera le compagnon de cellule de Hunter », son fils qui fait l’objet d’une enquête, jure Matt Gaetz, l’un des plus proches soutiens du milliardaire républicain.









Le gouverneur de Floride Ron DeSantis, bien que rival de Donald Trump pour l’investiture républicaine, a également critiqué le ministère de la Justice et tweeté qu’il « éliminerait les préjugés politiques » s’il était élu. Sans être aussi catégorique, le milliardaire Elon Musk, de plus en plus présent dans l’arène politique, a estimé qu’il « semblait y avoir plus d’intérêt à poursuivre Trump que d’autres politiciens ».