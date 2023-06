C’est une grande perte pour les milieux évangélistes conservateurs américains. Le célèbre télévangéliste Pat Robertson est mort jeudi à 93 ans, après avoir contribué à l’essor de la droite religieuse sur la scène politique américaine. Il s’était fait remarquer par des prises de position souvent extrêmes, avait tenté sa chance en politique et avait fondé un empire médiatique chrétien. 20 Minutes revient sur cette figure de l’extrême droite américaine, qui a fondé la Coalition chrétienne farouchement opposée à l’avortement.

Un empire médiatique chrétien

Son décès a été annoncé par la chaîne de télévision The Christian Broadcasting Network (CBN), qu’il a fondée en 1960 et sur laquelle il a animé pendant des années une émission quotidienne ultraconservatrice The 700 club très suivie dans le monde entier.

Pat Robertson « présentateur de télévision, éducateur, versé dans l’humanitaire et ex-candidat à l’élection présidentielle, est mort dans sa résidence de Virginia Beach tôt jeudi matin », a-t-elle écrit dans un communiqué sans préciser les causes de sa mort. Outre la chaîne CBN, il avait fondé un empire médiatique présent dans l’édition de livres et de vidéos notamment, qui a rapporté, selon le Washington Post, jusqu’à 300 millions de dollars par an.

Des propos extrêmes

Sous un ton courtois, policé, il suscitait toutefois la polémique avec des propos extrémistes. Il avait notamment affirmé en 2002, un an après les attentats du 11-Septembre, que les musulmans étaient pires que les nazis. En 2003, il avait suscité la réprobation du Département d’Etat en suggérant : « Peut-être nous devrions lancer une petite bombe nucléaire… pour faire bouger les choses » sur le plan diplomatique. Il avait appelé en 2005 à l’assassinat du président vénézuélien Hugo Chavez que le télévangéliste accusait d’avoir financé Oussama ben Laden. « Vous savez (…) s’il pense que nous essayons de l’assassiner, je pense que nous devrions vraiment y aller et le faire. Cela revient moins cher que de commencer une guerre », avait-il déclaré dans son émission.

L’année suivante, Pat Robertson a sous-entendu qu’Ariel Sharon devait son accident vasculaire cérébral à une vengeance divine, avant de finalement s’excuser, rapportant CNN à l’époque. « Dieu éprouve de l’hostilité à l’égard de ceux qui divisent Sa terre […] Et à chaque Premier ministre d’Israël qui décide de la découper et d’y renoncer, Dieu dit : "Non, ceci est Mien". Ariel Sharon divisait la terre de Dieu. »

Brève aventure politique

Fils d’un élu du Congrès, Pat Robertson fut l’un des premiers évangélistes à sortir la religion de la sphère privée pour la mettre au cœur d’un discours politique ultraconservateur, souvent radical. « Pat Robertson était un télévangéliste qui connaissait bien la politique », a commenté sur Twitter Larry Sabato, professeur de sciences politiques à l’université de Virginie. Il ne s’est personnellement aventuré qu’à une seule reprise dans l’arène électorale, lors de l’élection présidentielle de 1988, mais a échoué à décrocher l’investiture républicaine.

En 2016, Pat Robertson avait mis son influence au service de Donald Trump, aidant ce milliardaire divorcé à conquérir les électeurs évangéliques. Il s’en était distancé quand le républicain avait nié sa défaite à la présidentielle de 2020 face au démocrate Joe Biden. « Le président vit toujours dans une réalité alternative », avait-il alors déclaré. La candidate à la primaire républicaine pour 2024, Nikki Haley, a rendu hommage jeudi à un homme qui « se battait pour l’Amérique, et encore plus important, pour la vérité et la foi. »

Une coalition chrétienne

Mais il a fondé la Coalition chrétienne, une organisation connue pour sa farouche opposition à l’avortement et son combat en faveur de la prière à l’école, devenue dans les années 1990 un groupe de pression politique incontournable.

La Coalition chrétienne comptait près de 4 millions en 1994, selon le New York Times, mais avait perdu la moitié de ses membres dans les années 2000 et beaucoup de son influence. Il avait également fondé une université chrétienne, la CBN University rebaptisée Regent University, dans l’Etat de Virginie, qui a fourni de nombreux collaborateurs aux gouvernements républicains.