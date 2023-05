Mardi, quarante et un hommes ont dicté leur loi sur les utérus de Caroline du Sud. Malgré une bataille acharnée des cinq seules femmes du Sénat local, dont trois républicaines, l’avortement y est désormais interdit après six semaines de grossesse. Les républicains avaient essayé à plusieurs reprises de faire passer cette loi à la chambre haute de cet Etat américain du sud-est.

Durant les débats, la républicaine Sandy Senn avait ainsi accusé ses collègues masculins de « gifler symboliquement les femmes en soulevant encore et encore la question de l’avortement ». Mais les sénateurs opposés à l’IVG ont finalement réuni assez de voix pour voter cette mesure. Avant de devenir une loi, il doit être signé par le gouverneur républicain Henry McMaster. Mais ce dernier n’a pas fait mystère de ses intentions. « J’ai hâte de signer ce texte pour en faire une loi aussi vite que possible », s’est-il réjoui sur Twitter, jugeant que son Etat protégerait ainsi « davantage de vies innocentes ».

« Capitale de l’avortement »

La Caroline du Sud, entourée par plusieurs Etats ayant proscrit l’IVG, était devenue un refuge pour les femmes souhaitant avorter depuis que la Cour suprême a détricoté la protection du droit à l’avortement. Si bien que les élus républicains locaux en ont fait un argument pour défendre son interdiction. L’Etat est « devenu la capitale de l’avortement dans le sud-est », avait par exemple regretté le sénateur Shane Massey.









Pour les mêmes raisons, le vote a été unanimement condamné par les associations défendant le droit à l’IVG. « Il s’agit d’une décision dévastatrice pour les habitants de Caroline du Sud, et pour toute une région où l’accès à l’avortement pour les patientes ne cesse de diminuer », a dénoncé Alexis McGill Johnson, présidente de la puissante organisation de planning familial Planned Parenthood. Cette décision est d’autant plus dangereuse que, à six semaines de grossesse, de nombreuses femmes ne savent pas encore qu’elles sont enceintes.