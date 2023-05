Troubles dans le monde des NFT. La justice américaine a condamné mercredi un ancien chef de produit d’OpenSea, plus grande place de marché au monde pour les jetons non fongibles (NFT), pour fraude et blanchiment d’argent, rapporte Reuters. Selon les procureurs fédéraux de Manhattan, c’est la première affaire de délit d’initié impliquant des actifs numériques.

Nathaniel Chastain est accusé de s’être servi de l’entreprise pour son propre profit. Selon la justice, il a acheté des NFT avant de les présenter sur le site Web d’OpenSea puis de les avoir vendus pour réaliser plus de 50.000 dollars de bénéfices illégaux.









« Il a abusé de son statut à OpenSea pour se remplir les poches et il a menti pour brouiller les pistes », a déclaré le procureur Thomas Burnett dans son réquisitoire lundi, cité par l’agence de presse américaine.