Une découverte sordide, plusieurs mystères. Lundi, sept corps ont été retrouvés lundi dans l’Oklahoma, aux Etats-Unis, lors de recherches policières pour localiser deux adolescentes disparues qui auraient été aperçues avec un délinquant sexuel. Que s’est-il passé ? Comment avance l’enquête ? Quels mystères derrière ces découvertes ? 20 Minutes fait le point sur l’affaire.

Que s’est-il passé dans l’Oklahoma ?

Tout démarre par une nouvelle inquiétante : la disparition de deux adolescentes, Ivy Webster et Brittany Brewer, âgées respectivement de 14 ans et 16 ans. Un avis de recherche est émis dans la journée de lundi, indiquant que les deux jeunes filles ont été aperçues pour la dernière fois vers 1h20 du matin dans la ville d’Henryetta et pourraient se trouver à bord d’une Chevrolet blanche, conduite par Jesse L. McFadden.

Les policiers ratissent la ville, située au sud de Tulsa et décident de se rendre dans la propriété de l’homme de 39 ans, défavorablement connu de leurs services. Une macabre découverte les attend : sept corps sans vie sont retrouvés.

« Tout le monde est mort, y compris McFadden », a indiqué le shérif du comté d’Okmulgee, Eddy Rice au journal local Tulsa World. Les sept corps n’ont pas été formellement identifiés mais les autorités ont décidé de stopper les recherches des disparues. « Nous pensons avoir trouvé tout ce que nous cherchions ce matin », a indiqué le shérif, en précisant l’ouverture d’une enquête pour homicide. Malgré l’absence de confirmation, les familles des adolescentes ont été prévenues, détaille Tulsa World, alors que le shérif a dit « croire » que les corps des jeunes filles se trouvent dans le charnier.

Qui était le principal suspect, probablement retrouvé mort ?

Il est soupçonné d’avoir, a minima, enlevé les adolescentes. Agé de 39 ans, Jesse L. McFadden est un délinquant sexuel. Selon le quotidien The Oklahoman, le casier judiciaire de l’homme comporte une condamnation pour un viol dont il a été reconnu coupable en 2004 et condamné à une peine de 20 ans de prison. Alors qu’il était en détention, il a été accusé en 2016 de communiquer via un téléphone portable avec une adolescente de 16 ans. Cet homme au profil inquiétant a été libéré en 2020.

Depuis sa sortie de prison, McFadden a refait parler de lui. Il devait d’ailleurs comparaître lundi devant la justice dans le comté de Muskogee pour des accusations notamment de « pornographie juvénile et tentative de solliciter un comportement sexuel ou une communication avec un mineur en faisant usage de la technologie », selon le New York Times. Mais l’homme ne s’est pas présenté à l’audience. Même si son corps n’a pas été formellement identifié, le shérif a assuré que le suspect avait été retrouvé mort chez lui, avec les six autres corps.

Le mystère autour du mobile du crime est-il résolu ?

Les sept corps sans vie retrouvés par les enquêteurs ont apporté quelques réponses. Mais de nombreuses questions restent à éclaircir, aussi bien sur le mobile du crime que sur l’identification des quatre autres corps retrouvés.

Depuis sa prise de fonction, il y a 20 ans, le shérif Rice assure n’avait jamais rien vu « de cette ampleur ». Les autorités assurent suivre plusieurs pistes pour tenter de percer ce mystère. D’autant que ce drame intervient seulement sept mois après l’ouverture d’une autre enquête pour meurtre. Comme le rappelle The Oklahoman, quatre hommes d’Okmulgee ont été retrouvés abattus, démembrés, et jetés dans une rivière.