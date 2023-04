Depuis son élection à la tête des Etats-Unis d’Amérique, l’âge de Joe Biden - 80 ans tout de même - ne cesse d’alimenter les commentaires, que ce soit des piques humoristiques ou des critiques sévères. Et voilà que l’homme a décidé de se représenter en 2024, ce qui pousserait son départ à la retraite à 86 ans, un âge où on s’imagine plus faire des confitures de fraise maison que diriger la première puissance mondiale.

Au dîner de gala des correspondants de la Maison Blanche ce samedi, quelques jours après l’annonce de sa candidature, l’occasion était trop belle pour les humoristes présents de faire le lien entre cet âge canonique et les manifestations contre la réforme des retraites en France. Ainsi, l’humoriste du « Daily Show » Roy Wood Jr a ironisé : « Les Français se sont révoltés parce qu’ils ne voulaient pas travailler jusqu’à 64 ans. Pendant ce temps, en Amérique, nous avons un homme de 80 ans qui nous supplie de travailler quatre ans de plus », provoquant un large sourire du chef d’Etat.

« Je suis un homme de première jeunesse »

« Traitez-moi de vieux - j’appelle ça être chevronné », a répliqué le président. « On dit que je suis un ancien - je dis que je suis sage. On dit que je ne suis plus tout jeune - Don Lemon dirait que je suis un homme de première jeunesse ».









Don Lemon, un présentateur vedette de CNN, a été remercié récemment par la chaîne après avoir suscité la polémique en déclarant que la candidate républicaine à l’élection présidentielle Nikki Haley, 51 ans, n’était « plus de première jeunesse ».