Aux Etats-Unis, l’âge du capitaine interroge. Pour ne pas en faire un sujet tabou et alors qu’il a annoncé la veille sa candidature à la présidentielle de 2024, Joe Biden a choisi mercredi d’aborder de front la question.

Il faut dire que l’actuel locataire de la Maison-Blanche est d’ores et déjà le plus vieux président de l’histoire américaine et il aura 86 ans à la fin de son deuxième mandat s’il l’emporte. Et si le président démocrate parle rarement de son âge, les sondages montrent que c’est un facteur qui inquiète une vaste majorité des électeurs, et qui sera inévitablement utilisé contre lui par ses concurrents.

Biden conçoit « que les gens s’interrogent »

Au lendemain du lancement de sa campagne dans une vidéo de trois minutes diffusée à 06 heures du matin, Joe Biden, 80 ans, a jugé normal que les gens se posent des questions. Interrogé sur le sujet lors d’une conférence de presse commune avec son homologue sud-coréen Yoon Suk Yeol à la Maison-Blanche, il a d’ailleurs admis s’être lui-même posé beaucoup de questions. « Je conçois que les gens s’interrogent. Moi-même je m’interrogerais. Je me suis interrogé avant de décider de faire campagne », a-t-il répondu.

« Je me sens bien », a-t-il ajouté, assurant avoir suffisamment d’énergie pour faire campagne tout en exerçant une des fonctions les plus exigeantes du monde. « Je suis enthousiaste à cette perspective. » « Les gens verront bien », a poursuivi le président américain. « Ils suivront une campagne électorale et ils décideront si j’ai ce qu’il faut ou pas. »

Joe Biden en a même profité pour plaisanter sur son âge : « Je ne sais même pas quel âge j’ai. Je n’arrive pas à le dire, ça ne percute pas. » La seule façon dont il aborde généralement la question est par des plaisanteries légères sur sa longue expérience politique - il a siégé 36 ans au Sénat avant de devenir le vice-président de Barack Obama pendant huit ans. Mais cela ne fait pas rire les électeurs.

Si le démocrate affiche une endurance peu commune, jonglant entre crises internationales et grandes réformes, son principal handicap reste son âge. Selon un récent sondage de NBC News, 70 % des Américains - y compris 51 % des démocrates - considèrent que Joe Biden ne devrait pas se représenter en 2024. Et 69 % de ceux qui sont opposés à sa candidature invoquent son âge comme un facteur décisif ou important.