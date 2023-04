Les violents combats pour la prise de contrôle du pouvoir ne se calment pas au Soudan. Les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) ont annoncé dans un tweet ce dimanche l’évacuation de l’ambassade américaine à Khartoum.

Les FSR, qui se battent contre l’armée régulière, ont indiqué avoir « coordonné » avec les Etats-Unis l’évacuation des diplomates américains et de leurs familles à bord de six avions ce dimanche matin. « Aujourd’hui, sur mes ordres, l’armée américaine a mené une opération d’extraction du personnel gouvernemental américain », a ensuite affirmé samedi soir (dimanche matin au Soudan) le président Joe Biden, en appelant à « l’arrêt » des violences « insensées ». Il a en outre tout particulièrement remercié, Djibouti, l’Ethiopie et l’Arabie saoudite pour leur soutien dans cette opération.

Khartoum privée en grande partie d’eau et d’électricité

Après une relative accalmie la nuit précédente, les combats ont repris samedi dans la capitale, privée en grande partie d’électricité et d’eau courante. De fortes explosions ont secoué la ville dans la journée et des échanges de tirs ont été entendus dans différents quartiers.

L’Arabie saoudite a annoncé samedi la première grande opération d’évacuation. Elle a été effectuée par les forces navales du royaume avec le soutien d’autres branches de l’armée, a indiqué le ministère des Affaires étrangères, annonçant « l’arrivée en toute sécurité » à Jeddah de 91 citoyens saoudiens et environ 66 ressortissants de 12 autres pays (Koweït, Qatar, Emirats arabes unis, Egypte, Tunisie, Pakistan, Inde, Bulgarie, Bangladesh, Philippines, Canada, Burkina Faso).

L’UE réfléchit à l’évacuation de ses diplomates

Les ministres allemands de la Défense et des Affaires étrangères ont pour leur part annoncé avoir tenu une réunion de crise samedi sur la faisabilité d’une évacuation, après que trois avions militaires se sont vus contraints de faire demi-tour mercredi, a rapporté le magazine allemand Der Spiegel. Depuis plusieurs jours, les Etats-Unis, la Corée du Sud et le Japon ont en outre déployé des forces dans les pays voisins et l’Union européenne envisage de prendre de mesures similaires en vue d’évacuer leurs diplomates et ressortissants.

Les violences ont éclaté le 15 avril entre l’armée du général Abdel Fattah al-Burhane, dirigeant de facto du Soudan depuis le putsch de 2021, et son adjoint devenu rival, le général Mohamed Hamdane Daglo, qui commande les FSR, des paramilitaires redoutés. Le bilan encore très provisoire s’élève à 413 morts et 3.551 blessés, selon l’Organisation mondiale de la Santé.

MSF alerte sur la situation au Darfour

A Khartoum, ville de cinq millions d’habitants, de nombreux civils se sont aventurés à l’extérieur uniquement pour obtenir des denrées alimentaires d’urgence ou pour fuir la ville. Les conditions de vie sont probablement pires au Darfour, où personne ne peut se rendre dans l’immédiat. Sur place, un docteur de Médecins sans frontières évoque une « situation catastrophique ».