Interpellé jeudi, Jack Teixeira a été inculpé vendredi par la justice fédérale aux Etats-Unis. Le jeune militaire de 21 ans est soupçonné d’être à l’origine de la fuite d’une série de documents confidentiels américains sur la guerre en Ukraine, qui met Washington dans l’embarras. Cette recrue de la Garde nationale aérienne a été inculpée pour « conservation et transmission non autorisées d’informations relatives à la défense nationale », et « retrait et conservation non autorisés de documents ou de matériels classifiés », selon un document judiciaire.

Des faits respectivement passibles de dix et cinq ans de prison. Le ministre de la Justice, Merrick Garland, a promis de requérir de « très lourdes peines ». Le jeune homme, présenté devant une cour fédérale de Boston vêtu d’une combinaison beige de détenu, a été placé en détention provisoire dans l’attente d’une nouvelle audience prévue mercredi.

Engagé depuis 2019

Au lendemain de son arrestation, tous les regards étaient braqués sur ce jeune militaire, qui aurait profité de sa position pour diffuser sur un groupe privé du réseau social Discord des documents confidentiels et sensibles sur les opérations en Ukraine. Depuis jeudi, les images aériennes de son arrestation à Dighton, une petite ville rurale du Massachusetts, ou sa photo en uniforme, l’allure un peu frêle, tenant un téléphone portable devant lui, tournent en boucle.









La Garde nationale a indiqué que Jack Teixeira s’était engagé en septembre 2019, travaillait en tant que spécialiste en informatique et communications et avait atteint le rang d’engagé première classe, le troisième plus bas de la hiérarchie. Jack Teixeira disposait d’une habilitation de sécurité « top secret » depuis 2021, d’après une déclaration sous serment d’un agent du FBI à l’appui des poursuites judiciaires.