C’est un message de soutien qui ne va pas faire plaisir à Pékin. Le président américain Joe Biden a exprimé ce jeudi sa « solidarité » avec les Ouïghours de Chine, dans un message à destination des musulmans à travers le monde, au moment où ceux-ci s’apprêtent à célébrer le mois de ramadan.

« Ensemble avec nos partenaires, les Etats-Unis se tiennent avec solidarité aux côtés des musulmans qui continuent de faire face à l’oppression, dont les Ouïghours en Chine, les Rohingyas en Birmanie, et d’autres populations musulmanes persécutées à travers le monde », a déclaré Joe Biden dans un communiqué.

Des accusations de « génocide » au Xinjiang

« Au cours de cette période sacrée de réflexion, les Etats-Unis réaffirment également leur soutien aux communautés musulmanes confrontées à des épreuves et à la dévastation », a ajouté le locataire de la Maison-Blanche, citant les victimes du tremblement de terre de février en Turquie et en Syrie, et à celles d’inondations l’été dernier au Pakistan. « Aujourd’hui particulièrement, nous commémorons le droit humain universel de pratiquer, prier, et prêcher nos convictions religieuses pacifiquement et ouvertement », a encore affirmé Joe Biden.

Le message du président américain à destination des Ouïghours en Chine intervient à une période de grandes tensions entre Washington et Pékin. L’administration Biden a repris à son compte l’accusation de « génocide » au Xinjiang, région du nord-ouest de la Chine peuplée notamment de musulmans ouïghours et lieu d’attentats sanglants durant des années.

Accusant des séparatistes et des islamistes, les autorités chinoises ont lancé il y a quelques années une grande campagne de répression au nom de l’antiterrorisme. Le Haut-commissariat de l’ONU aux droits de l’Homme évoque pour sa part la possibilité de « crimes contre l’humanité », ce que rejette Pékin, également accusé par les pays occidentaux d’enfermer massivement les Ouïghours dans des camps de rééducation.