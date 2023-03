« Un acte dangereux et non-professionnel de la part des Russes », lançait mardi le général James Hecker, commandant des forces aériennes américaines en Europe. Ce même jour, un drone américain Reaper a été « intercepté et percuté » par des avions de chasse russes, au-dessus de la mer Noire, a indiqué ce général. Une version des faits que la Russie nie.

« Notre drone MQ-9 effectuait des opérations de routine dans l’espace aérien international quand il a été intercepté et percuté par un avion russe, entraînant le crash et la perte du MQ-9 », a déclaré le responsable militaire. Il a précisé qu’avant la collision de l’un des chasseurs russes Su-27 avec le drone endommageant l’hélice, ces avions de chasse avaient largué du carburant et survolé l’appareil à plusieurs reprises.

L’ambassadeur russe à Washington convoqué

C’est la première fois depuis le début de l’invasion russe du territoire ukrainien le 24 février 2022 qu’un pays de l’Otan, soutien de l’Ukraine, reconnaît perdre un équipement opéré par lui-même dans cette région hautement inflammable. « Les drones des Etats-Unis et des alliés continueront à opérer dans l’espace aérien international », a soutenu le général, en appelant les Russes à « se comporter de manière professionnelle ». « Les actions agressives des équipages russes pourraient aboutir à des malentendus et une escalade involontaire », insiste l’armée américaine dans le même communiqué.

Un porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby, a dénoncé un « acte irréfléchi » de la part des Russes, notant qu’il y avait déjà eu dans le passé des interceptions de drones américains par des avions russes, mais que cet incident était « unique » dans la mesure où il avait abouti à la perte du Reaper.

En guise de protestation, le département d’Etat américain a convoqué l’ambassadeur russe à Washington Anatoli Antonov, tandis que l’ambassadrice des Etats-Unis à Moscou Lynne Tracy a adressé un message au ministère russe des Affaires étrangères.









Pas de « contact » du côté des Russes

Face aux déclarations des Washington, Moscou a donné sa version des faits : « A la suite d’une manœuvre brutale vers 9h30 heure de Moscou, le drone MQ-9 a commencé un vol non contrôlé avec une perte d’altitude et a heurté la surface de l’eau », a indiqué le ministère russe de la Défense, précisant que ses deux chasseurs n’avaient pas fait feu et n’avaient pas eu de « contact » avec le drone et « sont rentrés sans encombre à leur base ».

Le ministère russe dit aussi que le drone a été détecté « dans la zone de la péninsule de Crimée » et qu’il avançait « en direction » des frontières de la Fédération de Russie. « Nous réfutons le démenti de la Russie », a déclaré plus tard sur CNN John Kirby, ajoutant que les Etats-Unis avaient « pris des mesures » pour récupérer leur appareil.