La présidentielle approche, et Donald Trump attaque. L’ancien président américain a averti samedi qu’il était le seul candidat capable de sauver les Etats-Unis des démocrates « bellicistes » ainsi que des « fanatiques et imbéciles » du parti républicain, lors de la grand-messe annuelle des conservateurs américains réunis à Washington.

Invoquant une nation à genou, l’ex-président des Etats-Unis a déclaré que les Américains se trouvaient au cœur d' « une lutte épique pour sauver notre pays des personnes qui le détestent », au dernier jour du CPAC, une grande convention politique organisée cette semaine en banlieue de Washington. Donald Trump, qui a officialisé sa candidature en novembre en vue de l’élection présidentielle l’an prochain, s’est exprimé pendant près d’une heure quarante, n’épargnant personne, y compris son propre camp.

« J’empêcherai la troisième guerre mondiale »

« Nous avions un parti républicain dirigé par des monstres, des néoconservateurs, des mondialistes, des partisans fanatiques de l’ouverture des frontières et des imbéciles », a-t-il estimé, citant nommément plusieurs sommités du parti. Les électeurs américains, a déclaré Trump, sont fatigués des « dynasties politiques enracinées dans les deux partis (républicain et démocrate, NDLR), des intérêts particuliers pourris, des politiciens amoureux de la Chine » et des partisans de « guerres étrangères sans fin. »

« Nous allons avoir une troisième guerre mondiale si quelque chose ne se passe pas rapidement », a-t-il averti après avoir ouvertement désapprouvé l’aide américaine à l’Ukraine. « Je suis le seul candidat qui peut faire cette promesse : j’empêcherai la troisième guerre mondiale », a assuré l’ex-président, défait par le Démocrate Joe Biden en 2020.

Le CPAC était jusqu’à récemment le principal rassemblement des chefs de file conservateurs aux Etats-Unis, mais il a été entièrement avalé par le mouvement d’extrême droite de Donald Trump, « Make America Great Again », les experts qualifiant désormais l’événement de « MAGApalooza ».