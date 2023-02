C’est une étape cruciale pour le plus vieux président jamais élu aux Etats-Unis. Alors qu’il a l’intention de se représenter dans la course à la Maison-Blanche en 2024, Joe Biden, 80 ans, boucle jeudi son bilan médical de routine.

La Maison-Blanche a promis de diffuser le rapport du médecin du président, comme elle l’avait déjà fait en novembre 2021, lors du précédent bilan de santé du démocrate. Le document sera évidemment lu avec encore plus d’attention, alors que la campagne pour 2024 a déjà commencé.









Joe Biden, malgré des sondages peu reluisants, répète depuis un certain temps qu’il a « l’intention » de se présenter, et donc d’affronter peut-être son prédécesseur Donald Trump, déjà officiellement en course. Mais il a assuré, il y a quelques jours à peine, n’avoir pas pris de décision « définitive ».

Le poids de l’âge

Le 19 novembre 2021, le démocrate qui tient aussi par cette transparence sur sa santé à se distinguer de l’ancien président républicain, s’était déjà plié à un examen complet. Joe Biden avait subi ce jour-là une coloscopie, sous anesthésie générale. Il avait transféré ses pouvoirs pendant une heure et vingt-cinq minutes à la vice-présidente Kamala Harris, devenue brièvement la première femme à détenir les prérogatives présidentielles dans l’histoire des Etats-Unis.

Le médecin, Kevin O’Connor, avait dressé le portrait d’un homme « en bonne santé », « vigoureux » et « apte » à remplir sa lourde fonction. Mais il avait aussi relevé le poids de l’âge, avec son lot de médicaments à prendre et d’affections bénignes. S’il se lance, Joe Biden devra affronter à la fois les rigueurs d’une campagne électorale et les exigences de sa fonction. Jusqu’ici, il répond aux questions sur son âge par des blagues, ou par cette pirouette : « Regardez-moi à l’œuvre ! ».