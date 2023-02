« Le peuple nous a envoyé un message clair. Se battre pour le plaisir de se battre, le pouvoir pour le plaisir du pouvoir, le conflit pour le plaisir du conflit ne nous mène nulle part. Et ça a toujours été ma vision pour notre pays. Pour restaurer l’âme de la nation. Reconstruire l’épine dorsale de l’Amérique, la classe moyenne. Pour unir le pays. » A Washington, devant le Congrès à majorité républicaine, le président Joe Biden a promis lors du traditionnel « discours sur l’état de l’Union » de « finir le travail » pour rendre à l’Amérique sa fierté et sa prospérité. 20 Minutes revient sur les cinq grands sujets de son allocution.

Protéger l'IVG

En juin dernier, la Cour suprême annulait l’arrêt « Roe vs Wade » qui affirmait que l’avortement relevait du droit fondamental et constitutionnel des femmes à prendre les décisions concernant leur propre corps. Désormais, le choix est donc laissé aux Etats d’autoriser ou d’interdire l’IVG. Une situation contre laquelle s'est insurgée Joe Biden.

« Ici, à la Chambre du peuple, il est de notre devoir de protéger les droits et les libertés de tous les citoyens, a lancé le président, le Congrès doit rétablir le droit que la Cour suprême a retiré l’année dernière et codifier l’arrêt Roe v. Wade pour protéger le droit constitutionnel de chaque femme de choisir. » Joe Biden a même promis de mettre son veto si le Congrès venait un jour à interdire ce droit au niveau fédéral.





Discours sur l'état de l'Union : Requinqué, Joe Biden prouve qu'il ne faut pas l'enterrer trop vite pour 2024https://t.co/Wny6l2nDDh — Philippe Berry (@ptiberry) February 8, 2023



Un ballon espion qui laisse des traces (diplomatiques)

L’affaire du « ballon espion » chinois a re(re)lancé les tensions entre Pékin et Washington. Joe Biden a indiqué sa volonté de rester la première puissance mondiale, « leader du monde libre » : « Avant mon arrivée au pouvoir, on racontait que la République populaire de Chine augmentait sa puissance et que l’Amérique reculait dans le monde. Ce n’est plus le cas. » Cherchant malgré tout l'apaisement, le président américain s’est dit prêt à « travailler avec la Chine là où cela peut faire avancer les intérêts américains et profiter au monde ».

Il a également répondu aux critiques, l’accusant d’avoir trop attendu avant d’autoriser l’armée de l’Air à abattre l’engin espion : « Ne vous y trompez pas : comme nous l’avons dit clairement la semaine dernière, si la Chine menace notre souveraineté, nous agirons pour protéger notre pays. » Il a également formulé le souhait de moderniser l'armée pour en faire une force de dissuasion plus importante.

Un « leader » du soutien à l’Ukraine

L’an dernier, quand Joe Biden prononçait son « discours sur l’état de l’Union », les forces de Vladimir Poutine venaient d’entamer leur invasion de l’Ukraine. Le successeur de Donald Trump a assuré que les Etats-Unis soutiendront l’Ukraine « aussi longtemps qu’il le faudra » face à l’invasion russe, faisant applaudir l’ambassadrice de Kiev, présente en tribune. « L’invasion de Poutine a été un test pour les âges. Un test pour l’Amérique. Un test pour le monde. Défendrions-nous les principes les plus fondamentaux ? […] Défendrons-nous le droit des peuples à vivre à l’abri de la tyrannie ? […] Oui, nous l’avons fait », a déclaré le président.









Une hausse des impôts pour les milliardaires

Joe Biden, jugeant « scandaleux » les gigantesques bénéfices des compagnies pétrolières, a appelé mardi à mettre en place une « taxe minimale » sur les milliardaires. Sans rentrer dans les détails, il a appelé à un prélèvement de 20 % sur les ménages dont la valeur nette est supérieure à 100 millions de dollars. « Je propose de quadrupler les impôts » concernant les rachats d’actions « pour encourager les investissements sur le long terme », a-t-il également proposé lors de son discours sur l’état de l’Union.

La dette au coeur de la bataille avec les Républicains

Le président américain Joe Biden a accusé l’opposition républicaine de vouloir « prendre l’économie en otage », lorsqu'ils menacent de ne pas voter en faveur d’un relèvement du plafond de la dette. Cette situation plongerait la première économie mondiale en défaut de paiement. Pendant le mandat de Donald Trump, le congrès américain à relever « le plafond de la dette à trois reprises, sans conditions préalables ni crise ». Et le président d'insister: « Ce soir, je demande à ce Congrès de faire de même. »