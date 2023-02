Tous les ans, le président américain en place doit passer par ce grand oral. Joe Biden retourne ce mardi devant le Congrès pour convaincre une Amérique désabusée qu’il est l’artisan de sa prospérité retrouvée et le garant de ses succès futurs à l'occasion du « discours sur l’état de l’Union » ou « State of the Union Address ». Il s'agit d'une longue allocution annuelle par laquelle, depuis des décennies, chaque président américain décrit son bilan et expose ses projets face au Congrès, en janvier ou février.

Cette année, Joe Biden, qui envisage de se représenter en 2024, prononce un discours de politique générale aux enjeux conséquents. Ce grand rituel de la vie politique américaine, avec son lot de déclarations solennelles, d’ovations dans les travées du parti présidentiel et de mines consternées dans le camp adverse, prend évidemment un relief particulier quand monte à la tribune un président, le plus âgé de l’histoire américaine, qui envisage de briguer un second mandat.

Une popularité morose malgré de bons résultats

A 80 ans, Joe Biden aura fort à faire pour convaincre ses compatriotes qu’il est leur meilleure option, maintenant et potentiellement à la présidentielle de 2024, face à un Donald Trump déjà parti en campagne. Devant un Congrès dont l’une des chambres, celle des représentants, est désormais aux mains de l’opposition républicaine, le « principal message [sera] que nous devons encore faire des progrès, mais que les gens doivent se sentir optimistes », a dit lundi le principal conseiller économique de Joe Biden, Brian Deese.





Le président démocrate a les chiffres pour lui : croissance robuste, chômage faible, créations d’entreprises en pagaille et inflation qui se calme après avoir éprouvé durement les ménages. Mais les statistiques ne font pas le ressenti. Malgré les énormes investissements et réformes votés à l’initiative de Joe Biden, 62 % des Américains estiment que leur président n’a « pas fait grand-chose » voire « rien fait ou presque » depuis janvier 2021, selon un sondage Washington Post/ABC. Le camp démocrate lui-même ne manifeste aucun enthousiasme pour une nouvelle campagne de son patron octogénaire. Le même sondage révèle que 38 % des électeurs démocrates souhaitent une autre candidature.

Joe Biden, ce modéré peu doué pour les envolées oratoires, ne se laisse jusqu’ici pas atteindre par le marasme et continue de répéter, sur tous les tons, qu’il n’a « jamais été aussi optimiste » pour la première puissance mondiale, et cela malgré les périls internationaux qui s’accumulent.