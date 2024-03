Des messes organisées à Barcelone pour implorer le retour de la pluie

Certains prient pour des proches malades, pour la paix dans le monde ou pour se pardonner. A Barcelone, des fidèles se réunissent depuis quelques jours dans la basilique Santa Maria del Pi pour implorer le retour de la pluie, comme le rapporte France Info. « Fait en sorte que la pluie, si désirée, tombe du ciel sur la terre aride », supplie le prêtre de cette église située tout près de la Rambla, en plein cœur de la cité catalane. Car la situation est pour le moins critique dans la deuxième ville d’Espagne, frappée depuis près de trois ans par une sécheresse historique.

Début février, Barcelone et sa périphérie ont ainsi été placées en état « d’urgence. » Une décision qui impose des limites de consommation d’eau pour près de six millions d’habitants, avec de fortes réductions pour les secteurs agricoles et industriels. « La Catalogne souffre de sa pire sécheresse depuis un siècle », a alerté Pere Aragonès, président du gouvernement régional catalan. Pour justifier cet état d’urgence, les autorités catalanes s’appuient sur les niveaux des réservoirs, qui stockent l’eau de pluie pour une utilisation durant les mois plus secs, qui sont tombés sous la barre des 16 %.

La tradition des rogations pour appeler l’aide de Dieu

Si le niveau des réserves continue de baisser, des restrictions encore plus sévères sont déjà prévues comme la fermeture des douches dans les salles de sport ou l’interdiction totale de l’arrosage des jardins publics. Le manque de précipitations « dure depuis très longtemps. S’il se prolonge encore un an, la situation sera dramatique », a assuré Xavier Sánchez Vila, directeur du département d’ingénierie civile et environnementale de l’université polytechnique de Catalogne (UPC).

Pour conjurer le sort, certains croyants s’en remettent donc à la volonté du Seigneur. « Qu’est-ce qu’on peut bien faire de plus en tant que chrétien ? », interroge le sacristain de la basilique, cité par la radio publique. Dans la tradition catholique, ces prières pour le retour de la pluie sont ancrées depuis des siècles, comme le rappelle le site Salir por Barcelona. Souvent célébrées avant l’Ascension, ces rogations consistent en des processions et des prières publiques pour appeler l’aide de Dieu pour les récoltes à venir.