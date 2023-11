Shakira est ce lundi de retour sous le feu des projecteurs, mais cette fois ce n’est pas pour ses talents artistiques. Le procès de la star planétaire, pour une fraude fiscale de près de 14,5 millions d’euros, va s’ouvrir à Barcelone où le parquet réclame une peine de plus de huit ans de prison à son encontre.

L’artiste colombienne de 46 ans a été convoquée à 10 heures par un tribunal de la métropole catalane, où elle a résidé pendant des années avec l’ex-footballeur Gerard Piqué avant leur séparation hypermédiatisée l’an dernier.

Un accord possible « jusqu’à la dernière minute »

Un accord de dernière minute avec les procureurs – dans le cadre duquel Shakira pourrait reconnaître sa culpabilité et payer une lourde amende en échange de la suspension du procès – reste toutefois encore possible. La défense de la chanteuse, qui avait dit l’an dernier qu’un procès était une « question de principe » pour défendre son innocence, a indiqué qu’aucun accord n’avait été scellé jusqu’ici mais que cela restait théoriquement possible « jusqu’à la dernière minute ».

Le parquet accuse Shakira de ne pas avoir payé ses impôts en Espagne en 2012, 2013 et 2014 alors que, selon lui, elle avait vécu ces années-là plus de 183 jours par an dans le pays, seuil au-delà duquel une personne doit y être considérée comme résidente fiscale. Il a requis une peine de huit ans et deux mois de prison et une amende de 23,8 millions d’euros à son encontre.

La chanteuse dément catégoriquement ces accusations et ses avocats assurent que, même si elle avait entamé en 2011 une relation avec Piqué, elle n’a cessé de se déplacer à travers le monde en raison de sa carrière. Shakira affirme ne s’être établie de façon pérenne à Barcelone que fin 2014, avant de transférer en 2015 sa résidence fiscale des Bahamas en Espagne.

Le nom de la star dans les « Pandora Papers »

Cet été, le parquet a entamé une autre procédure contre la chanteuse, partie s’installer à Miami avec ses enfants après sa séparation, pour une autre fraude fiscale en 2018, estimée à six millions d’euros.

Le procès qui s’ouvre doit normalement durer jusqu’à la mi-décembre avec près de 120 témoins. Afin d’appuyer l’accusation, les enquêteurs du fisc ont décortiqué la vie privée de la star, interrogeant ses voisins, vérifiant ses comptes sur les réseaux sociaux, contrôlant ses dépenses dans des salons de coiffure de Barcelone ou dans la clinique où elle était suivie dans la ville pour sa grossesse en 2012-2013.

Des « méthodes inacceptables », pour les avocats de Shakira, qui a vu son nom apparaître dans les « Pandora Papers », une vaste enquête journalistique publiée fin 2021 et accusant plusieurs centaines de personnalités d’avoir dissimulé des avoirs dans des sociétés offshore.