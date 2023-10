Il fait littéralement trop chaud pour étudier dans les îles Canaries. Les autorités ont ordonné mardi la fermeture des écoles pour le reste de la semaine en raison de la vague de chaleur qui s’est abattue sur cet archipel espagnol. Les autorités éducatives régionales ont annoncé sur X, anciennement Twitter, « la suspension des activités scolaires, mercredi et vendredi », jeudi étant férié en Espagne, « en raison de la situation météorologique ».

Les Canaries, situées en face des côtes nord-ouest de l’Afrique, font face à des « températures très élevées et (…) à une "calima" », de forts vents chauds chargés de poussière de sable en provenance du Sahara, a expliqué leur gouvernement. Elles sont en outre « en alerte maximale de risque de feux de forêt ». Les Canaries voient le mercure grimper presque quotidiennement jusqu’à 35 °C.

Retour de l’incendie

En outre, l’incendie qui a ravagé l’île de Tenerife à partir de la mi-août et réduit en cendres 15.000 hectares, a repris il y a quelques jours et n’est pas contrôlé. Il a d’ailleurs été décidé de le faire passer au niveau 2 (sur 3) afin d’obtenir des renforts de la part de l’Etat afin de combattre les flammes. Une décision « fondée sur la reprise (du feu) et cette vague de chaleur », a dit à la presse Rosa Dávila, la présidente des autorités insulaires de Tenerife.

Depuis près de deux semaines, l’Espagne dans son ensemble connaît des records de chaleur pour cette période de l’année. En 2022, 300.000 hectares ont été détruits par plus de 500 incendies en Espagne, un record en Europe, selon le Système européen d’Information sur les Feux de Forêt (Effis).