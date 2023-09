C’est une victoire pour les indépendantistes catalans. Les députés espagnols peuvent utiliser depuis mardi le catalan, le basque ou le galicien dans l’hémicycle. « C’est un jour historique (…) enfin, les droits des personnes parlant catalan vont être respectés ici », a dit en catalan, devant la Chambre des députés, Miriam Nogueras, du parti indépendantiste de Carles Puigdemont, Junts per Catalunya (Ensemble pour la Catalogne).

Ces trois langues ont un statut de langue co-officielle en Espagne où le castillan (l’espagnol) est en revanche la seule langue officielle dans l’ensemble du pays. Cela signifie qu’elles sont, aux côtés du castillan, langue officielle en Catalogne (nord-est), au Pays basque (nord) et en Galice (nord-ouest), où elles sont enseignées à l’école et utilisées dans l’administration et au sein du parlement régional.

Langues officielles en UE ?

Leur utilisation en séance plénière au sein du Parlement espagnol est une revendication de longue date des partis nationalistes de ces régions. Mais elle a été obtenue mi-août par Junts en échange de son soutien crucial à l’élection à la présidence du Parlement espagnol de la candidate de Pedro Sánchez.

Le parti de l’ancien président régional catalan, qui a fui en Belgique pour échapper aux poursuites judiciaires, a également exigé du gouvernement qu’il demande la reconnaissance du catalan, du basque et du galicien comme langues officielles de l’UE. Une demande débattue mardi par les ministres européens des Affaires européennes, qui ont soulevé des objections et réclamé plus de temps pour se prononcer.