Le débat sur l’investiture au poste de Premier ministre du leader de la droite espagnole, Alberto Núñez Feijóo, devant le Congrès des députés aura lieu les 26 et 27 septembre, a annoncé mercredi la présidente de l’assemblée, Francina Armengol.

Cette annonce fait suite à la désignation mardi soir par le roi d’Espagne Felipe VI de M. Feijóo, leader du Parti populaire (PP), pour tenter d’obtenir l’investiture des 350 députés élus lors des élections anticipées du 23 juillet. Le souverain a désigné Alberto Núñez Feijóo au terme de deux jours de consultations avec les leaders politiques, bien que le chef du PP ne puisse se prévaloir que du soutien de 172 députés, alors que la majorité absolue, nécessaire au premier tour, est de 176 voix.

En cas d’échec de Feijoo, Sanchez devra trouver une majorité

Une majorité simple est suffisante au second tour. La quasi-totalité des experts estiment que la tentative de Alberto Núñez Feijóo est vouée à l’échec, mais son rival, le Premier ministre socialiste sortant Pedro Sánchez, ne dispose pas non plus d’une majorité puisqu’il ne peut compter que sur 164 députés.

La décision du roi Felipe VI était donc difficile. Le Palais royal avait justifié dans la soirée la désignation du leader de la droite en expliquant que le Parti populaire avait « obtenu le plus grand nombre de sièges » le 23 juillet. En cas d’échec du vote d’investiture d’Alberto Núñez Feijóo, un compte à rebours de deux mois sera déclenché pour que Pedro Sánchez tente à son tour de trouver une majorité, faute de quoi de nouvelles élections seront convoquées.