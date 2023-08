Quelque 26.000 personnes ont dû être évacuées alors qu’un vaste incendie sur l’île touristique espagnole de Tenerife fait toujours rage depuis mardi soir, ont annoncé samedi les services de secours. « Des estimations provisoires suggèrent que plus de 26.000 personnes ont été évacuées », ont écrit les services de secours sur le réseau social X (ex-Twitter).

Le brasier, qui s’est déclenché dans une partie montagneuse du Nord-Est de l’île, s’est propagé pendant la nuit de vendredi à samedi en raison de conditions météorologiques particulièrement difficiles, avec de forts vents et des températures plus élevées qu’attendu. C’est « le plus complexe » des quatre dernières décennies pour l’archipel des Canaries, selon les autorités.

Funeste nuit pour Tenerife

Les autorités avaient fait état vendredi soir d’environ 4.500 personnes évacuées depuis le début de l’incendie. Mais samedi matin, cinq nouvelles municipalités avaient été évacuées dans la zone. Le chef des services forestiers, Pedro Martínez, a déclaré samedi à la mi-journée aux journalistes que le périmètre de l’incendie avait « presque certainement beaucoup augmenté » durant la nuit et qu’il « descendait régulièrement » la montagne dans la région de Santa Ursula (Nord-Est).