C’est « probablement le plus compliqué » des dernières décennies. L’incendie qui touche l’île espagnole de Tenerife sur l’archipel des Canaries, situé au large des côtes ouest de l’Afrique, a déjà ravagé plus de 2.600 hectares sur un périmètre de plus de 30 kilomètres. Alors qu’il s’est déclaré mardi soir, il fait rage dans une zone boisée et de ravins dans la partie nord-est de l’île.

Le gouvernement a décrété jeudi matin le confinement de la localité de La Esperanza, dans la commune de Rosario, tandis qu’une dizaine de petits villages ou de hameaux de cette zone touristique ont été évacués par précaution. Environ 7.600 personnes au total sont concernées.

« La nuit a été très dure (…) Cet incendie est probablement le plus compliqué que nous ayons eu aux Canaries (…) au moins au cours des 40 dernières années », a déclaré le président du gouvernement de l’archipel, Fernando Clavijo, lors d’une conférence de presse à Tenerife. « La chaleur extrême et les circonstances météorologiques (…) compliquent le travail des pompiers », a-t-il ajouté.

« Comme jamais vu aux Canaries »

Plus de 250 personnes, ainsi que 17 aéronefs, sont mobilisées contre les flammes. L’Unité militaire d’urgence (UME), qui intervient régulièrement aux côtés des pompiers pour combattre les incendies les plus voraces ou les plus dangereux pour la population, a été mobilisée.

« Un nouveau détachement de l’UME doit arriver dans l’après-midi », a ajouté Fernando Clavijo, ce qui portera à plus de 200 le nombre de militaires mobilisés sur ce feu, selon le ministère de la Défense. « Nous faisons face à un incendie comme nous n’en avions jamais vu aux Canaries », a déclaré lors de cette conférence de presse la météorologue Vicky Palma, évoquant une colonne de fumée record et une durée de diffusion continue des flammes de 34 heures.

L’incendie survient après une vague de chaleur qui a sévi dans les îles Canaries, y ayant laissé de nombreuses zones sèches et augmentant le risque de feux de forêt. Selon les scientifiques, les phénomènes météorologiques extrêmes se sont intensifiés en raison du réchauffement de la planète. Les canicules risquent d’être plus fréquentes et plus intenses et leur impact plus étendu.