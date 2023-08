Première manche remportée pour Pedro Sánchez. Le Premier ministre espagnol sortant a gagné son pari jeudi lors de l’ouverture de la session parlementaire, en faisant élire à la présidence de l’Assemblée la candidate socialiste, Francina Armengol, grâce à un accord de dernière minute avec le parti représentant l’aile dure de l’indépendantisme catalan.

Francina Armengol, 52 ans, a recueilli dès le premier tour 178 voix, soit deux de plus que la majorité requise, grâce aux voix des sept députés de Junts per Catalunya (JxCat, Ensemble pour la Catalogne), le parti dirigé par le leader indépendantiste Carles Puigdemont, exilé en Belgique et recherché par la justice espagnole depuis l’échec en 2017 d’une tentative de sécession de la Catalogne.

Echec de la droite

Cet accord entre le parti socialiste et celui de Carles Puigdemont est important car il donne une première indication positive sur les chances du Premier ministre d’être de nouveau investi Premier ministre dans les prochains jours et d’éviter ainsi de nouvelles élections.

Le rival de Pedro Sánchez, rival Alberto Núñez Feijóo, leader du Parti populaire (droite), qui revendique lui aussi le poste de Premier ministre, a connu un échec cinglant lors de cette session d’ouverture du Parlement. Sa candidate à la présidence de l’assemblée, Cuca Gamarra, qui espérait obtenir 172 voix et pensait donc pouvoir l’emporter en cas d’abstention des députés de Junts, n’a finalement recueilli que 139 voix, à savoir celles des 137 députés du PP et celles des élus de deux petits partis régionaux. Les 33 députés de Vox, parti d’extrême droite dont dépendait le PP, ont, en effet, décidé de voter pour leur propre candidat.