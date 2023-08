Alors que s’ouvre la nouvelle législature, le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez va en savoir un peu plus sur son avenir à la tête de l’Espagne. Les nouveaux députés élus en juillet donnent en effet ce jeudi le coup d’envoi d’une session parlementaire qui s’annonce rude et indécise.

La première tâche des 350 membres du Congrès des députés, qui se retrouveront à 10 heures, sera d’élire le nouveau président ou la nouvelle présidente de l’assemblée. Le vote est très attendu, non pas parce qu’il s’agit du troisième personnage de l’Etat, mais parce que son résultat donnera une indication claire sur la possibilité du Premier ministre sortant d’être reconduit dans ses fonctions lors d’un vote d’investiture qui pourrait avoir lieu fin août ou début septembre.

Une première bataille très indécise

Le vote de ce jeudi est donc la première manche d’une bataille dont l’issue est, à ce stade, imprévisible, car elle dépend de ce que décidera le parti indépendantiste catalan Junts per Catalunya (JxCat, Ensemble pour la Catalogne). Ou plus exactement son leader Carles Puigdemont, exilé en Belgique et recherché par la justice espagnole depuis 2017 et l’échec d’une tentative de sécession de la Catalogne.

Ce paradoxe découle des résultats renversants des élections législatives du 23 juillet, qui ont vu une victoire beaucoup moins large que prévu du Parti populaire (PP, droite) d’Alberto Núñez Feijóo, les deux blocs, celui du gouvernement sortant de gauche et celui de la droite et de l’extrême-droite, semblant pouvoir compter sur 171 voix chacun.

Cette situation inattendue a donné le rôle central à JxCat, qui a le pouvoir de décider si Pedro Sánchez continuera à diriger l’Espagne ou, dans le cas contraire, si le pays devra organiser de nouvelles élections dans les prochains mois. Les tractations ont continué mercredi, dans le plus grand secret, pour convaincre ces sept députés indépendantistes de voter pour la candidate socialiste à la présidence de l’assemblée.

Puigdemont durcit le ton

Qu’un parti indépendantiste, qui considère l’Espagne comme un Etat étranger et « oppresseur », soit amené à décider de son sort n’est pas pour déplaire à Carles Puigdemont, qui veut voir si la situation peut lui permettre de faire avancer sa cause. Mais ses deux revendications fondamentales - un référendum d’autodétermination et une amnistie pour toutes les personnes poursuivies après l’échec de la tentative de sécession - ne peuvent être satisfaites telles quelles par Pedro Sánchez, pour des raisons à la fois juridiques et politiques.

Mercredi, Carles Puigdemont a durci le ton en rappelant sur le réseau X qu’il n’avait « aucune confiance dans les partis politiques espagnols », affirmant qu’il ne pouvait y avoir d’accord « sur la base de promesses formulées par des personnes qui ne les tiennent jamais ». « Par conséquent, des faits vérifiables sont nécessaires avant de s’engager sur un quelconque vote », a-t-il lancé. Pour Pedro Sánchez, la barre est donc encore très haute.