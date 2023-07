La campagne des législatives espagnoles, qui s’achève dimanche, s’est principalement disputée à coups de slogans, esquivant souvent le débat de fond sur les programmes des deux principaux candidats, Pedro Sánchez et Alberto Núñez Feijóo, et ceux de leurs alliés des extrêmes, dont ils auront besoin pour gouverner.

20 Minutes vous résume qui sont les protagonistes de cette échéance électorale et les programmes des deux favoris.

Pedro Sánchez, le Premier ministre socialiste sortant

Plusieurs fois donné pour mort politiquement, Pedro Sánchez, 51 ans, est au pouvoir en Espagne depuis 2018. Il avait alors renversé le conservateur Mariano Rajoy grâce à une motion de censure soutenue par l’ensemble de la gauche et les partis basques et catalans.

Depuis, son gouvernement, qui compte la gauche radicale dans ses rangs depuis 2020, a fait passer un vaste éventail de réformes légalisant l’euthanasie, réhabilitant la mémoire des victimes du franquisme ou permettant de changer de genre librement dès 16 ans.

A l’aise à l’anglais, cet économiste au profil international a, par ailleurs, accru l’influence de l’Espagne sur la scène européenne.

Habitué des coups de poker, il espère faire mentir les sondages, qui le donnent perdant de ce scrutin qu’il a convoqué à la surprise générale fin mai, au lendemain de la débâcle de son camp aux élections locales.

Son programme : « En avant » pour une « meilleure Espagne »

Le PSOE met en avant le bilan économique du gouvernement Sánchez, avec une croissance forte (5,5 % en 2022) et une inflation repassée sous les 2 % en juin, une performance globalement meilleure que celle de ses voisins européens.

Dans ce domaine, le PSOE envisage la « prolongation » de la taxation temporaire des bénéfices des banques, des fournisseurs d’énergie et des grandes fortunes, que Sumar veut pérenniser.

Après avoir augmenté le salaire minimum et réformé le marché du travail afin de lutter contre la précarité, le PSOE propose un « pacte pour le plein-emploi avec les partenaires sociaux » et un plan d’action contre le chômage des jeunes, très élevé en Espagne.

Tout autre sujet, sur l’immigration, les socialistes veulent augmenter les capacités d’accueil.

Alberto Núñez Feijóo, le favori conservateur

A la tête du Parti populaire (PP) depuis un an, Alberto Núñez Feijóo a remis la droite espagnole en ordre de bataille après l’une de ses pires crises internes. Président de la Galice (nord-ouest), sa région d’origine, pendant treize ans, ce baron respecté du PP âgé de 61 ans espère que son « moment est venu » de diriger le pays.

Favori des sondages, politicien modéré, Alberto Núñez Feijóo a toutefois donné son aval à des alliances avec le parti d’extrême droite Vox dans plusieurs régions et communes depuis les élections locales. Un allié aux positions embarrassantes dont le soutien pourrait lui être de nouveau indispensable s’il remporte le scrutin de dimanche.

Le programme du PP : « le moment est venu »

Dans son programme, le PP accuse les socialistes d’avoir négligé le pouvoir d’achat des familles et propose une baisse temporaire de la TVA sur la viande, le poisson et les conserves. Il promet surtout de « réduire la pression fiscale » pour « les familles, les travailleurs indépendants (et) les entreprises », au moyen d’une « réforme intégrale du système fiscal » qui inclura l’élimination de l’impôt sur les grandes fortunes.

Le PP a admis que la réforme du marché du travail était « substantiellement bonne » et indiqué qu’il ne reviendrait pas dessus. Il propose aussi de lutter contre l’accroissement de la dette publique, qui dépasse 110 % du PIB, et de réduire le déficit budgétaire, après des années d’endettement « incontrôlé ». Le PP veut également abolir la récente loi destinée à freiner la hausse des loyers.

Alberto Núñez Feijóo s’est engagé à « abolir le sanchisme » (du nom de Pedro Sánchez), c’est-à-dire « toutes ces lois inspirées des minorités et qui portent atteinte aux majorités », en premier lieu la loi sur l’autodétermination de genre.

Il veut aussi revenir sur la loi sur le consentement sexuel explicite, qui a permis à des délinquants sexuels d’être libérés ou d’obtenir des réductions de peine - le texte a depuis été corrigé pour annuler cet effet non recherché de la loi -, sur celle permettant aux mineures de 16 ans et plus d’avorter sans l’autorisation parentale et sur la légalisation du suicide assisté.

Le PP souhaite enfin abolir la loi dite de « mémoire démocratique », adoptée en octobre 2022 pour réhabiliter la mémoire des victimes de la Guerre civile et du franquisme.

Yolanda Díaz, la communiste qui a uni la gauche radicale

Numéro trois du gouvernement Sánchez, la ministre communiste du Travail Yolanda Díaz est parvenue à rassembler derrière elle pour ce scrutin quinze formations représentant la gauche de la gauche, dont le parti Podemos, principale formation de cette famille politique, avec qui les négociations ont été extrêmement tendues.

Quasi inconnue lors de son arrivée au ministère du Travail en 2020, cette avocate de 52 ans s’est rapidement imposée dans le paysage politique jusqu’à devenir la dirigeante politique affichant la plus forte popularité, selon des sondages.

Chômage partiel durant la crise du Covid, revalorisation du salaire minimum, réforme du marché du travail destinée à réduire la précarité : elle a porté de nombreuses réformes avec un sens du compromis salué par les partenaires sociaux, patronat y compris.

Yolanda Díaz, qui espère pouvoir rééditer une coalition gouvernementale avec Pedro Sánchez, a un programme très ancré à gauche, dont la mesure phare est un revenu universel de 20.000 euros pour tous les jeunes de 18 ans.

Santiago Abascal, l’ultranationaliste

Cinq ans après ses premiers succès électoraux, Santiago Abascal se rêve aujourd’hui en faiseur de roi, voire en numéro deux du gouvernement, si le soutien de sa formation Vox est indispensable aux conservateurs.

Cet ancien militant du PP de 47 ans, à la musculature travaillée et à la barbe impeccablement taillée, est parvenu à ressusciter une extrême droite marginale en Espagne depuis la fin de la dictature franquiste en 1975.

Son violent rejet du séparatisme catalan ayant trouvé un certain écho dans l’électorat après la tentative de sécession de la Catalogne en 2017, Vox, né en 2013 d’une scission du PP, est devenu en 2019 la troisième force au Parlement.

Au-delà de la défense farouche de l’unité de l’Espagne, son programme rejette l’existence de la violence de genre, critique le « fanatisme climatique » et est très ouvertement anti-LGBT et anti-avortement. Des positions ultranationalistes et ultraconservatrices qui le rapprochent de son allié hongrois Viktor Orban.