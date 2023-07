L’ombre est plus que précieuse en Espagne où le thermomètre atteint des niveaux « anormalement » hauts pour la saison, selon les termes de l’agence météorologique nationale (Aemet). « Nous aurons en Espagne des températures très hautes, peu habituelles, et ce, alors même que nous sommes déjà dans la période la plus chaude de l’année », a indiqué l’Aemet sur son compte Twitter, évoquant un mercure qui pourrait dépasser les 44 ºC dans la région de Cordoue en Andalousie (sud), voire battre localement de nouveaux records de températures.

10 à 15 °C au-dessus des normales

Ces températures « anormalement hautes » se situeront lundi « de 5 à 10 °C au-dessus de la moyenne dans une bonne partie de l’intérieur de la péninsule et des Baléares ». La situation s’accentuera mardi puisque dans certains endroits, le mercure pourrait être « entre 10 à 15 °C » au-dessus des normales.

Objet de toutes les attentions : l’incendie sur l’île espagnole de La Palma, dans les Canaries au large des côtes africaines, qui s’est déclaré samedi matin et a baissé en intensité dimanche à la faveur d’un repli des températures. Toujours combattue par des centaines de pompiers, son évolution reste « favorable », a indiqué lundi le ministère de l’Intérieur.

L’épisode de chaleur intense doit durer jusqu’à mercredi et à partir de jeudi, les températures devraient baisser. Signe du réchauffement climatique, les vendanges ont d’ores et déjà commencé dans certaines zones de l’Andalousie, avec deux semaines d’avance.