Six personnes ont été blessées vendredi lors du dernier lâcher de taureaux de la San Fermin, à Pampelune, dans le nord de l’Espagne. Cela porte à 35 le nombre total de blessés pour l’édition 2023 de cette fête attirant des touristes du monde entier. La dernière course, qui a duré un peu plus de deux minutes, s’est soldée par « cinq transferts » à l’hôpital, mais aucun n’est dû à un coup de corne, a déclaré une porte-parole de l’hôpital universitaire de Navarre.

Parmi les blessés transportés à l’hôpital, deux ont un « pronostic réservé », a-t-elle ajouté, l’un « avec une contusion thoracique » et l’autre avec un « traumatisme crânien », a précisé Marta Martín. D’après la Croix-Rouge, un sixième coureur a été soigné à l’infirmerie des arènes de Pampelune. Au total, 35 personnes ont été blessées cette année, mais aucun d’entre eux ne se trouve dans un état grave. La blessure la plus spectaculaire est celle d’un Néerlandais de 58 ans, victime d’une légère entaille due à un coup de corne dans le scrotum.

S’approcher de six taureaux

Durant les festivités de la San Fermin, qui ont lieu chaque année du 6 au 15 juillet, des centaines de coureurs téméraires, portant une chemise ou un t-shirt blanc et un foulard rouge, tentent chaque matin à 8 heures, durant huit jours, de s’approcher le plus près possible de six taureaux de combat lors d’une course de 850 mètres dans les étroites rues pavées de la ville jusqu’aux arènes.