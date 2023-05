L’Espagne fait face actuellement à une sécheresse dramatique. Le niveau des réservoirs du pays - qui stockent l’eau de pluie en vue d’une utilisation lors des mois plus secs - est tombé durant la première semaine de mai à 48,9 % de leur capacité, et même beaucoup plus bas en Catalogne (nord-est) et en Andalousie (sud), les deux régions les plus touchées.

Le gouvernement espagnol a donc adopté jeudi un ensemble de mesures de plus de deux milliards d’euros pour lutter contre la sécheresse et le manque d’eau et venir en aide à l’agriculture.

Plus d’informations à venir sur 20minutes.fr…/…