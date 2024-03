Trump en est déjà à 11 victoires sur 15 possibles lors du « Super Tuesday »

Donald Trump confirme son statut de favori. Le prédécesseur de Joe Biden à la Maison-Blanche a déjà remporté mardi soir les primaires républicaines de 11 Etats, sur 15 en jeu, lors du « Super Tuesday », selon les projections de médias américains.

L’ancien président est donné vainqueur en Virginie, Caroline du Nord, Oklahoma, Tennessee, Maine et dans l’Arkansas face à sa dernière rivale républicaine, Nikki Haley. Il a également remporté le Massachusetts, l’Alabama, le Minnesota, le Colorado et le Texas, l’un des Etats les plus peuplés du pays. Les deux candidats républicains sont en revanche toujours au coude-à-coude dans le Vermont.

Une journée sans suspense pour Biden

Le « Super Tuesday » est un rendez-vous incontournable de la politique américaine, lors duquel 15 Etats organisent simultanément leurs primaires pour la présidentielle. Des millions d’Américains ont ainsi voté pour désigner leurs prétendants démocrate et républicain à l’élection de novembre.

Côté démocrate, le président Joe Biden, 81 ans, brigue un second mandat et ne fait face à aucune opposition sérieuse. Les candidatures de deux démocrates lancés à sa poursuite, l’élu du Minnesota Dean Phillips et l’autrice à succès Marianne Williamson, n’ont jamais vraiment suscité d’enthousiasme, malgré les critiques récurrentes sur l’âge du président ou son soutien à Israël.

Sans surprise, il a déjà remporté mardi soir douze des Etats en jeu, ainsi que l’Iowa qui organisait un vote par correspondance ces dernières semaines.