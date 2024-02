Remplacer Biden quasi-impossible pour les démocrates, sauf s’il s’écartait

De notre correspondant aux Etats-Unis,

La cellule de crise de la Maison Blanche est activée. Accablé par le rapport du procureur spécial qui décrit « un vieil homme aimable à la mauvaise mémoire », Joe Biden et ses équipes sont montés au créneau ces derniers jours pour défendre son âge et son acuité mentale, à neuf mois de la présidentielle du 5 novembre et d’un probable match retour face à Donald Trump.

Si certains à droite assurent que le sortant sera remplacé d’ici là par le parti démocrate par Michelle Obama ou le gouverneur de la Californie Gavin Newsom, un tel scénario est « improbable », juge l’ancien porte-parole du parti républicain Doug Heye. A moins que Joe Biden ne décide lui-même de s’écarter ou soit dans l’incapacité d’être candidat, les règles mises en place pour la primaire démocrate rendent une rébellion presque impossible.

Trop tard pour le remplacer via la primaire

Quand un président sortant est candidat, la primaire compte en général pour du beurre. Malgré les ennuis de Biden, son seul véritable adversaire, l’élu Dean Phillips, n’arrive pas à décoller. Même dans le New Hampshire, où le nom de Joe Biden n’était pas sur les bulletins, Phillips n’a pas dépassé les 20 % tandis que le locataire de la Maison Blanche a fini à 63,8 % grâce aux électeurs qui ont écrit son nom à la main. En Caroline du Sud, qui ouvrait officiellement le bal, Joe Biden a été plébiscité, récoltant 96 % des voix.

Si un autre candidat voulait se lancer, il est trop tard. La date limite pour déposer une candidature est dépassée dans 80 % des Etats. S’il continue sur sa lancée, Joe Biden aura sécurisé la nomination d’ici la mi-mars, avec la majorité absolue des délégués – sorte de grands électeurs – nécessaires à être couronné lors de la convention de Chicago, du 19 au 22 août.

Des règles pour empêcher une rébellion à la convention

Avant les années 1960, des primaires n’avaient lieu que dans une dizaine d’Etats. L’investiture d’un candidat était avant tout une affaire de cuisine interne entre « insiders » des partis à la convention. Techniquement, chez les démocrates, les délégués ne sont pas absolument contraints de voter pour le candidat choisi par le peuple, contrairement au système mis en place chez les républicains. Mais ils doivent « respecter en bonne conscience » le verdict des urnes.

« Les primaires ont été conçues pour faciliter la nomination de Biden. Il n’y a pas de mécanisme pour le bloquer, et le DNC (le Comité national démocrate, chargé de diriger le parti) travaille pour Biden », précise Doug Heye. Le patron du DNC, Jaime Harrison, est d’ailleurs un proche du président américain. Depuis 2020, les « super délégués », non-élus, qui pouvaient faire pencher la balance en cas de bataille serrée, ne peuvent voter qu’au second tour de scrutin, si aucun candidat n’a la majorité absolue des délégués.

Et si Biden renonce – ou n’est pas en mesure – d’être candidat ?

« Le seul scénario dans lequel Joe Biden ne serait pas le nominé est s’il renonce, et c’est très improbable », juge Doug Heye. Selon les observateurs, le président américain estime être le mieux placé pour battre Donald Trump, et il a longuement réfléchi avant de se lancer. Mais alors que trois Américains sur quatre le juge « trop vieux » pour effectuer un second mandat, il n’a pas de bonne solution à sa disposition : ses lieutenants « peuvent le mettre plus souvent face au public, mais c’est un vrai risque », juge Heye. Ces dernières semaines, Joe Biden a multiplié les lapsus, évoquant des conversations de 2021 avec François Mitterrand et Helmut Kohl, morts depuis des années, au lieu de Macron et Merkel.

Si Joe Biden était, à 81 ans, dans l’incapacité d’être candidat – en cas de décès ou de maladie – des règles existent pour le remplacer. Si cela arrivait avant la convention, les délégués devraient choisir un nouveau champion. Après août, le DNC devrait convoquer un meeting extraordinaire pour voter.

Dans ce scénario, rien ne garantit que Kamala Harris serait choisie, même si elle assumait les fonctions de présidente si Biden était contraint de lui passer la main à la Maison Blanche avant novembre. Le parti organiserait sans doute des sondages express avant de se prononcer. A l’heure actuelle, cinq noms tiennent la corde en cas de catastrophe : le gouverneur de Californie Gavin Newsom, Kamala Harris, Michelle Obama, la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, et celui du Kentucky, Andy Beshear.